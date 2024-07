Unai Simón : moins on le voit, mieux il se porte

L’Espagne a été tellement impressionnante offensivement pendant cet Euro qu’on a du mal à dire la couleur du maillot de son gardien. Et pourtant, même si on l’a très peu vu, Unai Simón a répondu présent quand il le fallait, confirmant sa très bonne saison avec l’Athletic Club. Retour sur une véritable force basque.

Depuis le début de cet Euro, la partition est presque parfaite : 0 but pris en phase de poules, six arrêts en trois matchs, et un seul petit but encaissé contre la Géorgie en huitièmes de finale. Unai Simón a même repoussé un penalty contre la Croatie lors du premier match de l’Espagne, devenant ainsi à 27 ans le seul joueur avec Gianluigi Buffon à avoir arrêté quatre penaltys dans l’histoire des Euros depuis 1980 (séances de tirs au but comprises). Et tant pis si ce penalty émanait d’une erreur de relance, la marque de fabrique de Simón. Même si le gardien de Bilbao passe plutôt un Euro tranquille – l’Espagne est à date la cinquième équipe qui a subi le moins de frappes dans la compétition –, cette erreur prouve qu’il lui reste encore une marge de progression, alors même qu’il apporte paradoxalement de la sérénité dans une sélection où le poste de gardien semblait maudit depuis la retraite de la légende Casillas.

Les successeurs de San Iker se sont tous brûlé les gants, de David de Gea, auteur d’une belle bourde contre le Portugal à la Coupe du monde 2018, à l’anecdotique Robert Sánchez en passant par Kepa Arrizabalaga, porté disparu. Pourtant, Dieu sait que ce poste est important, en Espagne peut-être plus qu’ailleurs, en témoignent José Ángel Iribar, Luis Arconada, Andoni Zubizarreta et bien sûr Iker Casillas. Cette absence d’un gardien fiable peut d’ailleurs expliquer la traversée du désert de la Roja entamée après l’Euro 2012. Mais avec la Ligue des nations 2023, l’Espagne a enfin soulevé de nouveau un trophée (certes mineur), acquis symboliquement grâce à la performance XXL d’Unai Simón, qui a réussi à repousser deux tirs au but croates lors de la finale. Pourtant, tout n’a pas été si facile pour le natif de Vitória-Gasteiz, qui a dû faire taire les doutes et répondre aux exigences d’une sélection où le gardien est le premier relanceur.

Basque de chantier

Tout commence du côté de San Marcial del Vino, bourgade dont est originaire le père du portier. Lors d’une fête de village, le petit Unai est placé dans les buts à cause de sa corpulence, ce qui ne le ravit pas. Qu’importe, le mutikoñoa (« petit garçon » en basque) prend vite la tâche à cœur. Intégrant le renommé centre de formation de l’Athletic Club en 2011, le Basque fait toutes ses gammes chez les Zuri-gorriak, passant notamment deux ans au CD Basconia, l’équipe C du club. C’est à ce moment-là qu’il croise la route d’Armando Ribeiro, ancien portier des Leones alors entraîneur des gardiens de l’équipe basée à Basauri. « Sa qualité première, c’est son agressivité, ce qui fait qu’il est très bon dans les face-à-face. La contrepartie, c’est qu’il est nerveux, mais il a appris à le dissimuler. Aujourd’hui, ce qu’il transmet au public, à son équipe et à son adversaire, c’est l’image d’un gardien calme. Il gère bien cet aspect-là », analyse l’ancien portier de Cádiz. Pour Ribeiro, en plus d’être bien dans ses gants, Unai Simón est avant tout bien dans sa tête : « C’est un bosseur, très exigeant avec ceux qui travaillent avec lui. Il a un bon cadre familial, c’est un garçon super intelligent, avec de très belles valeurs. » Le tout assorti d’un pragmatisme à toute épreuve, en témoigne le fait qu’il dispute actuellement l’Euro avec une blessure au poignet.

J’achète le pack complet des joueurs, avec leurs réussites et leurs erreurs. Luis Enrique

Fort de ce caractère, Unai Simón commence à garder les buts espagnols le 11 novembre 2020, sous les ordres de Luis Enrique. Mais rapidement, c’est les montagnes russes. À l’Euro 2020, il commence son tournoi par une cagada contre la Croatie en tentant de contrôler du pied un ballon en retrait, offrant un but gag en mondovision. Un ballon qui ne colle pas au Basque donc, cette belle « arconada » rendant hommage à cette tradition des bourdes des porteros espagnols dans les tournois majeurs. Luis Enrique, fan du Rojiblanco, n’avait alors pas bronché : « Pour moi, Unai Simón a été superbe dans les buts. J’achète le pack complet des joueurs, avec leurs réussites et leurs erreurs. » Comme pour lui donner raison, Simón réalise quelques jours plus tard à Saint-Pétersbourg une performance XXL contre la Suisse en quarts de finale, en réalisant deux arrêts pendant la séance de tirs au but.

<iframe loading="lazy" title="EURO 2020 - L’Espagne élimine la Suisse aux tirs au but !" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/AQHiSlPKb-s?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Les hauts et les bas, Unai Simón ne les a que trop alternés. Avant de s’imposer dans les cages espagnoles, il a connu une traversée du désert lors de la saison 2020-2021, multipliant les mauvaises relances au pied et les sorties hasardeuses. « Avant de rencontrer Luis Enrique, personne ne m’avait expliqué comment fonctionnait la sortie de balle du gardien », confiait Simón au journal El País. Visiblement, les leçons mettent du temps à rentrer, en témoigne sa relance calamiteuse face au Brésil qui a offert un but à Rodrygo en mars dernier. Mais encore une fois, son sélectionneur, cette fois Luis de la Fuente, est monté au front pour défendre le gaillard de 1,90m : « C’est l’un des meilleurs gardiens au monde, et il fait ce que nous lui demandons. Ce sont les circonstances du match. » L’un des meilleurs gardiens du monde, vraiment ?

En voiture Simón

À vrai dire, il semblerait bien que Luis de la Fuente ait raison. Unai Simón est arrivé en Allemagne en pleine confiance, lui qui vient de réaliser sa meilleure saison avec les Leones : vainqueur de la Coupe du Roi, la première depuis 40 ans pour Bilbao, et heureux détenteur du trophée Zamora LaLiga 2023-2024, récompensant le gardien dont le ratio de buts encaissés par match est le plus faible dans le championnat d’Espagne. Cette montée en puissance est loin d’étonner Armando Ribeiro : « Il a bien grandi ces derniers temps, il s’est adapté aux exigences actuelles en devenant un gardien moderne. » Malgré ce nouveau costume de patron, son nom est souvent oublié au moment de lister les cadors du poste. Au grand dam de son coéquipier en club et en sélection Nico Williams : « On ne le reconnaît pas comme il se doit. C’est un grand gardien. »

Il a su s’adapter à différents styles de jeu, et avec la sélection espagnole, il essaye de s’adapter le plus rapidement possible à un jeu plus offensif. Armando Ribeiro, son formateur

Surtout que le temps lui semble compté. À peine la confiance engrangée, voilà qu’un autre portero vient taper à la porte : David Raya. Le gardien d’Arsenal vient de réaliser une saison monstrueuse avec les Gunners, fier de 13 clean sheets en Premier League qui ont envoyé Aaron Ramsdale cirer le banc. Raya a eu l’occasion de se montrer pendant cet Euro, en gardant la cage de la Roja inviolée lors du dernier match de poule contre l’Albanie, au prix de quelques parades spectaculaires. Et lui, pour le coup, est très à l’aise au pied. Pas encore suffisant pour effriter le statut d’Unai Simón tant il continue de s’améliorer avec l’Espagne. « Il a su s’adapter à différents styles de jeu, et actuellement avec la sélection espagnole, il essaye de s’adapter le plus rapidement possible à un jeu plus offensif », analyse Ribeiro. Unai Simón le sait : dans le monde ingrat des gardiens, tout est une question de crédit. Le sien ne demande qu’à augmenter et le conduire, qui sait, jusqu’au 14 juillet, jour de finale à l’Euro.

