Le Qatar éteint les rêves de la Palestine en Coupe d’Asie

Epopée terminée.

Qualifiée pour la première fois en huitièmes de finale de la Coupe d’Asie, la Palestine a subi la loi du Qatar ce lundi (2-1). L’outsider a pourtant surpris le tenant du titre grâce à Oday Dabbagh (37e), déjà double buteur lors de la victoire contre Hong Kong. Le Qatar a ensuite égalisé par l’intermédiaire d’Hasan Al Haydos (45e+6), avant d’obtenir sa qualification sur un penalty d’Akram Afif (49e). La Palestine sort la tête haute, en ayant atteint son objectif sportif et symbolique en plein contexte de guerre dans la bande de Gaza. Bien aidé par les interventions de son gardien Meshaal Barsham, le Qatar affrontera l’Ouzbékistan ou la Thaïlande en quarts, samedi, au Stade Al-Bayt.

Palestine's celebration after scoring the opening goal in their historic Asian Cup last-16 match against hosts Qatar 💪🇵🇸 pic.twitter.com/kRuOyT7V4z

