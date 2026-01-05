S’abonner au mag
L’Égypte referme le tombeau sur le Bénin et file en quarts

Égypte 3-1 Bénin

Buts : Attia (69e), Ibrahim (97e) et Salah (123e) pour les Pharaons // Dossou (83e) pour les Guépards

Avant même le coup d’envoi, le Bénin avait déjà gagné la bataille des réseaux.

Un visuel provocateur, fouet brandi et Égypte antique convoquée, histoire de piquer l’orgueil des Pharaons. Sur le terrain, en revanche, le fouet est resté au vestiaire. Privés de Steve Mounié, malade, les Guépards ont surtout serré les rangs. Sur une pelouse détrempée, la première période ressemble à une fouille archéologique : lente, hachée, sans grande découverte. L’Égypte confisque, le Bénin résiste. Sur une délicieuse passe de Mohamed Salah, toujours en quête d’une première CAN, Marmoush tente d’animer sans succès et s’offre une Robben face à Casillas en finale du Mondial 2010. De son côté, Mohamed Hamdy se fait les croisés et le match finit par s’enliser dans un faux rythme digne d’un documentaire d’Arte sur les pyramides.

Après la pause, l’Égypte appuie enfin. Marwan Attia libère les siens d’une praline succulente sur un centre en retrait de Hany (69e), avant que les septuples champions ne reculent aussitôt. Mauvaise idée. Le Bénin pousse, sans génie, mais avec opportunisme. Et dans un cafouillage du genre de ceux dont on ne se lasse pas, l’ex-Sochalien Jodel Dossou surgit pour égaliser (83e). Le bad buzz n’aura pas suffi. Direction la prolongation.

La malédiction du tombeau

Pour le Bénin, cette demi-heure supplémentaire est celle de trop. Les Guépards finissent par manquer d’air, et l’Égypte, jamais vraiment flamboyante, finit par faire la différence. Sur un ballon venu de nulle part, Yasser Ibrahim surgit et claque une tête lobée à la Van Persie (97e). Redevenus Écureuils, les joueurs de Gernot Rohr jettent alors leurs dernières forces dans une série de centres désespérés. Mal renvoyé, le dernier d’entre eux arrivera à la relance dans les pieds du meilleur buteur de Liverpool. Mohamed Salah part seul en contre, voit le gardien trop avancé et glisse un extérieur du pied plein de vice pour clore définitivement le débat (120e). Froid. Pharaonique. L’Égypte affrontera en quarts le vainqueur de Côte d’Ivoire-Burkina Faso.

Après le coup de fouet, place peut-être au coup de marteau.

