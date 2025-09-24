Chelsea privé de Cole Palmer pour plusieurs semaines ?

Coup de froid sur Chelsea.

Victorieux en match de coupe ce mardi soir sur la pelouse de Lincoln City (1-2), Chelsea a dû composer sans son meilleur joueur, Cole Palmer. Sorti sur blessure à la 21e minute du choc face à Manchester United samedi dernier, l’Anglais a rechuté aux adducteurs après avoir fait son retour la semaine passée à Munich en Ligue des champions (3-1). Selon L’Équipe, l’ancien Citizen devrait manquer trois à six semaines de compétition.

Une mauvaise gestion du staff des Blues ?

Interrogé en conférence de presse ce lundi, Enzo Maresca est revenu sur la santé de Cole Palmer, qui était déjà diminué au coup d’envoi face à United. « Il a fait des tests samedi matin, il était ok mais pas à 100% mais il tenait à jouer et aider l’équipe », affirmait le coach italien.

Alors que le huitième au Ballon d’or n’a pu éviter la défaite des siens avec sa sortie prématurée, Maresca n’a pas rassuré lorsque le sujet de l’opération a été évoqué : « Le staff médical n’a pas imposé d’intervention chirurgicale pour le moment, mais je ne sais pas, on verra dans les jours et les semaines à venir… »

"It's day-by-day to see how he is" Enzo Maresca is hopeful Cole Palmer will not need groin surgery after he was replaced in the 21st minute at Old Trafford 🔵 pic.twitter.com/U9zWJHImxj — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 22, 2025

L’effet Coupe du monde des clubs.

