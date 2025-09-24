S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Chelsea

Chelsea privé de Cole Palmer pour plusieurs semaines ?

KM
Chelsea privé de Cole Palmer pour plusieurs semaines ?

Coup de froid sur Chelsea.

Victorieux en match de coupe ce mardi soir sur la pelouse de Lincoln City (1-2), Chelsea a dû composer sans son meilleur joueur, Cole Palmer. Sorti sur blessure à la 21e minute du choc face à Manchester United samedi dernier, l’Anglais a rechuté aux adducteurs après avoir fait son retour la semaine passée à Munich en Ligue des champions (3-1). Selon L’Équipe, l’ancien Citizen devrait manquer trois à six semaines de compétition.

Une mauvaise gestion du staff des Blues ?

Interrogé en conférence de presse ce lundi, Enzo Maresca est revenu sur la santé de Cole Palmer, qui était déjà diminué au coup d’envoi face à United. « Il a fait des tests samedi matin, il était ok mais pas à 100% mais il tenait à jouer et aider l’équipe », affirmait le coach italien.

Alors que le huitième au Ballon d’or n’a pu éviter la défaite des siens avec sa sortie prématurée, Maresca n’a pas rassuré lorsque le sujet de l’opération a été évoqué : « Le staff médical n’a pas imposé d’intervention chirurgicale pour le moment, mais je ne sais pas, on verra dans les jours et les semaines à venir… »

L’effet Coupe du monde des clubs.

En League Cup, premiers buts pour Isak avec Liverpool et Buonanotte avec Chelsea

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé mérite-t-il son Ballon d'or ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
81
88

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!