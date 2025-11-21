S’abonner au mag
Tottenham lutte contre la calvitie à sa manière

SF
Deux coupes pour le prix d’une.

Tottenham a un nouveau partenaire : Elithair, la plus grande clinique de greffe capillaire au monde. Oui, les Spurs ont peut-être du mal à soulever des trophées (mauvaise langue après la Ligue Europa…), mais pour regarnir des crânes, ils sont désormais les champions. Même si le besoin n’est pas vraiment présent au sein de l’effectif, troisième plus jeune moyenne d’âge de Premier League (24,7 ans), les dirigeants misent sur l’avenir et les futurs problèmes capillaires, et plus important encore, sur la confiance en soi.

Tout part des cheveux, c’est évident

Pour célébrer ce partenariat, le club a sorti un petit film feel good où un père retrouve sa confiance (et ses racines capillaires) grâce à un traitement Elithair, au point de transmettre son assurance à son enfant en tribune. Pas d’inquiétude : se raser le caillou est aussi une étape qui peut redonner confiance.

Elithair arrive avec ses technologies maison et son ambition d’offrir aux fans une chevelure solide. Grâce à ce partenariat, la marque sera mise en avant dans le Tottenham Hotspur Stadium lors des matchs à domicile, via des stands de découverte. « Nous sommes fiers de nous associer à Elithair. Nous n’aurions pas pu choisir de meilleur partenaire pour impliquer nos fans dans notre mission : inspirer la confiance en soi », déroule Ryan Norys, directeur financier du club.

La confiance prend racine partout. Il suffit simplement de la semer.

