Willian Pacho : la bonne latitude

Vendredi soir, quelques minutes après la victoire contre Rennes, lui aussi a eu droit à son nom scandé par le virage Auteuil en guise de conclusion d’une soirée pleine de sourires au Parc des Princes. Une illustration supplémentaire que Willian Pacho, une nouvelle fois au rendez-vous sur le terrain, est en train de réussir son intégration au Paris Saint-Germain, à grand renfort de duels gagnés et de replis défensifs à toute berzingue. Et tout ça avec la discrétion qui caractérise la recrue que personne n’avait vu venir, au cœur d’un été où les champions de France ont ciblé leurs renforts avec soin, n’accueillant que quatre nouveaux éléments. Deux ans et demi seulement après son arrivée en Europe, le défenseur équatorien a déjà accompli son « rêve » de découvrir la Ligue des champions, comme il le confiait après la victoire contre Gérone. Pour désormais y écrire sa propre histoire ?

Le rêve d’Esmeraldas

« L’histoire de Willian débute dans une famille très modeste. C’est un garçon très respectueux, taiseux, qui avait en permanence un ballon dans les pieds. Il jouait à la récré et retournait en classe en sueur, inquiet de la réaction de sa maîtresse. » L’homme au bout du fil se nomme Rolando Cedeño, président du club d’Huracán de Quinindé, dans la province d’Esmeraldas (dans le nord du pays, à la frontière de la Colombie), qui a vu le jeune Pacho travailler ses gammes. Son frère, Byron, fut même celui par qui tout a commencé. « Il est arrivé un matin et il a dit à mon frère : “Je veux faire partie de ce club” », rejoue encore Rolando Cedeño. Au contact du « professeur », la vie du petit garçon de 11 ans est sur le point de changer.

Cette humilité, Pacho l’a héritée d’un contexte familial strict, dépeint le dirigeant. Les parents du jeune homme sont séparés, laissant la maman élever seule ses enfants. « Il a toujours eu une grande discipline, il allait au lit à sept heures du soir. Il n’avait pas beaucoup le droit de sortir, c’était la maison, l’école et l’entraînement. Quand sa maman est décédée d’un cancer, ça lui a fait très mal. C’était au moment où il faisait ses premiers pas avec l’équipe première d’Independiente del Valle. »

Tu pouvais lui passer la plus grosse soufflante qui soit, il ne bronchait pas. Rolando Cedeño

Mais avant le grand saut dans le monde professionnel, le futur Parisien doit apprendre à vaincre sa timidité. « Il se cachait pendant les photos d’équipe, il voulait simplement jouer, se marre presque Rolando Cedeño. Tu pouvais lui passer la plus grosse soufflante qui soit, il ne bronchait pas. Il aimait toujours apprendre et il écoutait presque trop. Il pouvait avoir besoin de quelque chose, mais il ne demandait jamais. » À 12 ans, le petit Willian refuse même d’être surclassé par peur de ne pas réussir à s’exprimer avec des garçons plus âgés que lui, malgré une taille déjà avantageuse.

« Ici, il a appris à ne jamais dégager le ballon »

Sous les couleurs du tout petit club d’Huracán, Pacho s’idéalise d’abord attaquant. Avant de redescendre de plusieurs crans sur le pré, le but se refusant déjà lui. Une donnée qui n’a guère changé pour celui qui court toujours après son premier pion en professionnel. Ce qui a évolué en revanche, c’est la confiance en lui emmagasinée et forcée par ce replacement en charnière centrale. « Les centraux doivent parler parce qu’ils sont les derniers joueurs de champ, ils voient tout le panorama du jeu. Ils doivent organiser, guider l’équipe. C’était l’un de ses points faibles : il ne parlait pas, se souvient Rolando Cedeño, qui voit en revanche l’intéressé progresser balle au pied. Ici, il a appris à ne jamais dégager le ballon. La consigne c’était : “Manie-le avec calme et ressort en jouant.” Je crois qu’encore aujourd’hui il ne dégage jamais. »

Des qualités balle au pied qui ne sautent pas aux yeux lors de ses sept premières apparitions sous la tunique rouge et bleu, mais pourtant déjà vendues par Luis Enrique, qui a longuement étudié son profil avant de valider sa venue. « C’est compliqué parce que nous exigeons qu’il fasse beaucoup de choses avec le ballon. Dans d’autres équipes, un milieu de terrain vient, leur prend le ballon (aux défenseurs centraux, NDLR) et joue. Nous ne voulons pas cela, nous voulons que les milieux de terrain sortent du milieu et que les défenseurs sachent comment construire depuis l’arrière, tout en étant complets sur le plan défensif, rapides, capables de défendre dans les espaces libres, détaillait récemment l’entraîneur parisien dans une interview donnée aux médias du club. Il est clair que les joueurs que nous avons signés me plaisent. » Six mois après Lucas Beraldo, le technicien espagnol tient donc un nouveau chouchou dans sa ligne défensive.

Vers l’infini, et au-delà ?

Un envol au plus haut niveau qui a bien failli ne jamais avoir lieu. « À 15 ans, sa maman a dit “stop” », se souvient encore Cedeño, alors que l’adolescent n’avait pas été retenu après plusieurs essais dans des centres de formation. Pourtant, il a sacrifié un jour de classe, il est parti avec Byron à Puerto Quito et c’est là que les formateurs d’Independiente del Valle l’ont vu. »

Il a sacrifié un jour de classe, il est parti avec Byron à Puerto Quito et c’est là que les formateurs d’Independiente del Valle l’ont vu. Rolando Cedeño

Le « profesor gallero », comme il le surnomme, exfiltre le garçon, qu’il considère comme son fils, du collège avec la complicité de son professeur de sport pour éviter que le rêve ne s’éteigne. Quitte à parfois lui payer des chaussures ou aller le chercher pour participer à l’entraînement. Après avoir été appelé pour le Mondial au Qatar (où il ne disputera pas la moindre minute), Pacho appelle en visio son ancien entraîneur pour partager sa joie. Un homme sans qui le conte de fées n’aurait pu s’écrire. À la suite de sa formation à Sangolquí puis des débuts en équipe première chez les Negriazules, Willian Pacho chope son billet pour le Vieux Continent. Malgré l’échec d’un premier transfert vers l’Allemagne, le port d’attache sera finalement Antwerp en janvier 2022, puis Francfort et donc Paris.

Chaque année ou presque, le nouvel international franchit un palier, à l’image de la dernière Copa América, disputée en intégralité dans la peau d’un titulaire. Sans oublier d’où il vient, ni la fierté qu’il représente pour les siens. S’il regrette de ne plus avoir beaucoup de nouvelles depuis deux ans, Rolando Cedeño se souvient parfaitement du jour où le pensionnaire de Jupiler Pro League était revenu faire un tour sur le terrain de son enfance. « Il est arrivé très humblement, a mis ses crampons, enfilé son équipement et il est venu s’entraîner tout en motivant les enfants », se remémore-t-il. Avant de refuser les sucreries qui lui sont offertes, prétextant d’un régime très strict à tenir pour s’imposer en Belgique. Deux ans plus tard, le festin se tient à la table des grands.

Enrique sur l’absence de Dembélé : « Je considère que c’est la meilleure chose pour l’équipe »