Le LOSC va retrouver l’un de ses hommes forts après Dortmund

Les frissons attendront.

Un programme chargé attend le LOSC ces prochains jours, entre le déplacement à Paris ce week-end et surtout la double confrontation face au Borussia Dortmund en huitièmes de finale de Ligue des champions. Malheureusement, Bruno Genesio devra encore faire sans Edon Zhegrova pour ces échéances.

Un retour après la trêve internationale pour Zhegrova

« Edon doit redevenir opérationnel après la trêve internationale si tout va bien, a détaillé le coach lillois ce jeudi en conférence de presse. J’ai lu qu’il ne souhaitait pas prolonger. On parle de sa situation régulièrement. Ce qui est important, c’est qu’il revienne avec nous. Cela fera presque trois mois d’absence cumulés. Pour un joueur décisif et important, c’est une grosse perte. On a besoin de lui pour atteindre nos objectifs. J’aurais préféré l’avoir à 100%. Avant son intervention, il a disputé avec nous un mois de novembre sans l’être. »

Opéré des adducteurs, Zhegrova n’a pas encore chaussé les crampons avec les Dogues en 2025. Il devrait donc faire son retour fin mars pour la dernière ligne droite en championnat et, il faut l’espérer, avec un quart de finale à disputer pour le LOSC.

Il reste Jo David pour assurer les penaltys, au moins.

