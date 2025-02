Ligue 1 : le calendrier de la saison prochaine dévoilé, un marathon de matchs entre février et avril

Vers un Tetris de programmation de matchs.

Ce jeudi, le conseil d’administration de la LFP a adopté les dates de la saison 2025-2026, en prenant le parti de garder les mêmes dates de début et de fin que cette saison. Et ce, même si le championnat de France va être pris en sandwich par la Coupe du monde des clubs cet été (du 14 juin au 13 juillet prochain) et le Mondial 2026 dans un an. En effet, le championnat va commencer le week-end du 15, 16 et 17 août prochain, et s’étendra jusqu’au week-end du 16 mai 2026. Soit les mêmes périodes que l’exercice en cours.

PUBLICATION DU CALENDRIER GÉNÉRAL DE LA LIGUE 1 MCDONALD’S POUR LA SAISON 2025/2026 ! Réuni le 27 février 2025, le Conseil d’Administration de la LFP a adopté les dates de la saison 2025/2026 pour la Ligue 1 McDonald’s. Communiqué 👉 https://t.co/RdnTzQFD4f pic.twitter.com/a5vPf6nuRi — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) February 27, 2025

Petite particularité précisée par la LFP dans son communiqué, étant donné la proximité du championnat avec la prochaine Coupe du monde, « aucune date de repli ne sera disponible à compter du mois de mars pour les clubs engagés en Coupes d’Europe, à l’exception d’une date entre la 33e et la 34e journée de Ligue 1. » Et vu le calendrier, ça tombe plutôt mal pour les clubs français qui auront décroché leur ticket pour l’Europe : en février, mars et avril, quatre matchs de championnat par mois sont prévus (contre trois la plupart des autres mois).

Une période peu idéale pour les clubs qui disputeront d’éventuelles phases finales de coupe nationale ou européenne, qui seront donc dans l’impossibilité d’adapter leur calendrier en Ligue 1. Ce calendrier, tel qu’il est présenté par la LFP, sera validé par le comex de la FFF le 13 mars prochain.

Si Rodri voyait ça…

