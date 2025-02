La mise au point de Vincent Labrune sur sa relation avec Nasser al-Khelaïfi

Labrune se rebelle.

Compte tenu de la situation délicate des droits TV dans le foot professionnel français, et au lendemain du paiement des 50% restants du mois de février par le diffuseur DAZN ce jeudi, Vincent Labrune a décidé de sortir du silence. Dans une interview accordée à L’Équipe, le président de la LFP évoque notamment sa relation avec le président du PSG et patron de Bein Sports Nasser al-Khelaïfi, qui prend énormément de place dans les négociations. Dans son discours, Vincent Labrune a cherché à nuancer ses relations proches avec Nasser, en refusant toute soumission.

« Je ne suis pas inféodé à Nasser al-Khelaïfi. Cette idée, totalement fausse, n’est bâtie sur rien et elle est totalement diffamatoire. D’ailleurs, je porterai plainte contre certaines banderoles placées dans le stade de l’OL, dimanche dernier, qui font état de “corruption” de ma part par Nasser al-Khelaïfi », explique Labrune, prêt à aller sur le terrain judiciaire pour laver son honneur. Labrune souligne également que le président du PSG n’était pas favorable à son projet de chaîne de la LFP, avant d’expliquer une énième fois le choix DAZN comme moyen de survie et ce pourquoi Nasser y était finalement favorable.

« Je remercie logiquement ceux qui donnent l’argent »

« Dans les 24 dernières heures, un certain nombre de clubs m’ont fait savoir qu’il n’y avait pas d’option pour eux où on partait sans revenus à court terme. Sinon, ils allaient déposer le bilan quelques semaines ou quelques mois plus tard. C’était donc du bon sens de la part de Nasser de défendre une position qui est aussi celle des petits clubs : garantir des revenus très rapidement, pas dans deux ou trois ans », a-t-il expliqué à nos confrères.

Mais fortement redevable vis-à-vis du dirigeant qatari, Labrune n’a pas pu s’empêcher de le remercier pour sa contribution envers le football français, avec notamment cette année l’apport de 100 millions d’euros à l’offre de DAZN, pour la diffusion d’un seul match par journée pour Bein. « Neuf jours avant, on avait zéro de Bein et neuf jours après on a 100 millions en plus. Je remercie logiquement ceux qui donnent l’argent. Je suis bien éduqué. Après, les reproches que l’on me fait sur mes liens avec Nasser et le Qatar sont absolument incompréhensibles », a insisté le président de la LFP.

Les Qataris, ces sauveurs du foot français.

