Clara Mateo envoie le Paris FC en Ligue des champions

Austria Vienne (F) 0-2 Paris FC (F)

Buts : Mateo (67e, 73e)

C’est donc ça, les valses de Vienne ?

Après avoir concédé un nul frustrant jeudi dernier à Jean-Bouin (0-0), le Paris FC a composté son billet pour les poules de la Ligue des champions après l’heure de jeu grâce au doublé de sa capitaine Clara Mateo (0-2). Les protégées de Sandrine Soubeyrand retrouvent donc la plus prestigieuse des compétitions pour la deuxième fois de leur histoire après la campagne 2022-2023. Une première période disputée à la Generali Arena ne restera pas dans les annales, à l’exception de la tentative de Maëlle Garbino, qui a obligé Jasmin Pal à se détendre sur cette frappe croisée (41e). C’est en seconde période que les Parisiennes ont enfin fait respecter la logique.

Dominateur, le Paris FC a dû attendre les lumières de Clara Mateo pour faire sauter le verrou autrichien, contrairement à celles de la diffusion qui s’est coupée durant quelques minutes, le temps pour la numéro 10 du PFC de filer au but grâce à un service trois étoiles de Lorena Azzaro (0-1, 67e). Pas candidates aux mauvaises surprises, les Parisiennes ont continué de pousser et moins de dix minutes plus tard, la meilleure joueuse de Première Ligue la saison dernière s’est offert son deuxième but après un enchaînement digne des plus belles heures de FIFA Street, alliant sombrero du bout du pied et reprise de volée surpuissante téléguidée dans la lucarne viennoise (0-2, 74e). Comme l’OL Lyonnes et le Paris Saint-Germain, le Paris FC rallie la phase de ligue de la Ligue des champions. Comme il y a deux ans, trois équipes françaises redisputeront les joutes européennes.

Cocorico !

