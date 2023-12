Pronostic Everton Newcastle : Analyse, cotes et match de Premier League

Newcastle enchaîne à Everton

Everton a subi un coup dur en étant pénalisé de 10 points pour des infractions aux règles financières. Cette sanction a eu pour effet de faire basculer les Toffees dans la zone de relégation. Actuellement, Everton se retrouve en 18e position avec 7 points, soit à 2 unités du premier non relégable. Sans cette pénalité, les Toffees seraient confortablement installés dans le ventre mou du classement. Depuis quelques semaines, la bande à Sean Dyche affiche des résultats intéressants avec notamment 3 victoires en déplacement à West Ham (0-1), Crystal Palace (2-3) et Nottingham (0-1). En revanche dans son antre, Everton reste sur deux contre-performances avec un nul face à Brighton (1-1) et une lourde défaite contre Manchester United (3-0). Avec les Calvert-Lewin, Doucouré, McNeil, Gueye ou Harrison, Everton dispose des joueurs pour accrocher le maintien.

En face, Newcastle est redevenu une formation solide de Premier League. Le week-end dernier, les Magpies ont logiquement pris le dessus sur Manchester United (1-0) avec une réalisation d’Anthony Gordon. Lors de cette rencontre, Eddie Howe a vu sa liste de joueurs à l’infirmerie s’allonger avec la blessure de Nick Pope. Sans son portier, le technicien anglais devrait choisir entre Dubravka ou Karius pour ce déplacement à Goodison Park. Pour pallier l’absence du portier anglais à plus long terme, Newcastle serait en pourparlers avec David de Gea. En plus de Pope, Howe déplore les absences de Tonali, Willock, Wilson, Targett, Manquillo, Longstaff, Burn, Botman, Barnes ou Anderson. Cette cascade de forfaits a obligé les Magpies à jouer les 3 dernières rencontres avec souvent les mêmes joueurs mais l’équipe continue de bien tourner, avec notamment un Isak excellent depuis son retour de blessure (2 buts sur ses 3 derniers matchs). Avec deux belles victoires contre Chelsea et Man U, plus un nul au Parc des Princes face au PSG, Newcastle arrive en pleine confiance à Everton. Les Magpies pourraient prendre le meilleur sur Everton et se rapprocher du Top 4.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Newcastle torpille Everton