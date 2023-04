Newcastle torpille Everton

Everton 1-4 Newcastle

Buts : McNeil (80e) pour les Toffees // Wilson (28e et 75e), Joelinton (72e), Murphy (81e) pour les Magpies

Newcastle poursuit sa vie de château.

Malgré la ferveur de Goodison Park, malgré la bonne volonté d’Everton et malgré le statut de remplaçant d’Alexander Isak au coup d’envoi, Newcastle a fait exploser les Toffees (1-4) ce jeudi soir pour conforter sa troisième place devant Manchester United. Les joueurs de Sean Dyche démarrent pourtant avec de bonnes intentions et font jeu égal avec leurs adversaires. Mais dans le sillage d’un Dominic Calvert-Lewin légèrement hors-jeu (45e) ou freiné par Nick Pope (52e), les locaux font honneur à leur statut de pire attaque du championnat (25 buts inscrits). D’autant qu’en face, les Magpies ouvrent leur compteur sur une action rondement construite et conclue par Callum Wilson, en renard des surfaces (0-1, 28e).

En grand danger (dix-neuvième, 28 points) et potentiellement relégué pour la première fois de son existence, Everton tente de sortir la tête de l’eau devant un Newcastle sans pitié. En neuf minutes, Joelinton, suite à un gros travail de Joe Willock sur le côté gauche (0-2, 72e), puis Wilson, d’une fantastique frappe enroulée en lucarne (0-3, 75e) et Jacob Murphy, profitant d’un numéro exceptionnel d’Isak sur la gauche (1-4, 81e), dilapident ainsi leur adversaire, dont la réduction du score par Dwight McNeil, sur corner direct tout de même (1-3, 80e), passe presque inaperçue. Fabian Schär est même proche d’alourdir la marque d’une frappe clinique, finalement refusée par la VAR pour une position de hors-jeu de Dan Burn au départ de l’action (90e).

Newcastle et la C1, le mariage est pour bientôt.

Everton (4-3-3) : Pickford – Godfrey, Keane, Tarkowski, Mykolenko – Onana (Maupay, 73e), Gueye (Garner, 83e), Doucouré – Iwobi, Calvert-Lewin (Simms, 83e), McNeil. Entraîneur : Sean Dyche.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier, Schär, Botman, Targett (Burn, 68e) – Longstaff (Isak, 74e), Guimarães, Willock (Anderson, 87e) – Almirón (Murphy, 68e), Wilson (Gordon, 87e), Joelinton. Entraîneur : Eddie Howe.

