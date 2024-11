Pronostic Qarabağ Lyon : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa

À Qarabağ, Lyon se replace dans le top 8

Qarabağ fait partie des formations que l’on retrouve chaque année en coupes d’Europe. Le club venu d’Azerbaïdjan s’était notamment hissé en 8e de finale de la Ligue Europa l’an passé où il s’était seulement incliné lors du temps additionnel face au Bayer Leverkusen. Facile vainqueur de son championnat avec 25 points de plus que son premier poursuivant, Qarabağ avait également remporté la Coupe du pays, confirmant sa domination nationale. Passé par les barrages de la Ligue des champions, le club azéri avait dominé les Lincoln Red Imps et Ludogorets avant de chuter contre le Dinamo Zagreb. Rebasculé en EL, Qarabağ a mal débuté son parcours par une lourde défaite à Tottenham (3-0), et des revers à domicile face à Malmö (1-2) et l’Ajax (0-3). Finalement, les partenaires de Zoubir ont pris leurs premiers points lors de la dernière journée sur la pelouse de Bodø/Glimt (1-2). En championnat, Qarabağ a déjà pris les commandes avec un point de plus qu’Araz, mais également un match en retard. Dans cette formation, on retrouve un ancien de l’OL en la personne de Benzia, qui accompagnera les Zoubir (l’ancien Lensois), Juninho (pas l’ancien Lyonnais), ou Andrade.

En face, l’Olympique lyonnais a connu quelques dernières semaines agitées puisque le club est surveillé de près par la DNCG. Sportivement, la formation rhodanienne reste sur ce qu’elle avait produit lors de la seconde partie de saison. En Ligue Europa, les partenaires de Lacazette sont 9es. Ils ont parfaitement débuté en dominant l’Olympiakos (2-0), puis les Glasgow Rangers (1-4). Ensuite, l’OL a largement dominé le Beşiktaş (0-1), mais a été puni en contre. Finalement, lors de la dernière journée, les hommes de Pierre Sage sont allés prendre un point à Hoffenheim (2-2) mais regrettent le but encaissé au coup de sifflet final. Depuis son revers contre le club turc, le club lyonnais éprouve plus de difficultés puisqu’il n’a remporté qu’un seul match, le derby face à l’AS Saint-Étienne (1-0). Tenu en échec par Auxerre et Lille, Lyon a de nouveau laissé des points en route dimanche dernier à Reims (1-1). Pour affronter Qarabağ, Pierre Sage devrait aligner un XI compétitif en incorporant quelques nouveaux joueurs pour apporter de la fraîcheur. Fofana, Mikautadze ou Caqueret pourraient se voir offrir du temps de jeu. Supérieur à son adversaire sur le papier, l’OL devrait prendre 3 points importants pour se replacer dans le top 8.

