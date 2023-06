Pronostic Monaco Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco joue sa carte à fond face à Toulouse

Monaco a totalement raté son sprint final dans cette saison de Ligue 1. Engagé dans la course pour le podium il y a quelques mois, le club du Rocher ne s’est imposé qu’une seule fois lors des 6 dernières journées, sur la pelouse de la lanterne rouge, Angers (1-2). Durant cette période, le club du Rocher a eu l’opportunité de se replacer avec plusieurs affrontements face à des adversaires directs, mais a seulement obtenu un nul à domicile face à Lille (0-0). Lors des autres rencontres, les Monégasques se sont inclinés contre Lens (3-0), Montpellier (0-4), Lyon (3-1) et donc le week-end dernier à Rennes (2-0). Cette dernière défaite ne souffre aucune contestation au regard de la piètre prestation fournie par les hommes de Philippe Clement. Le Belge est sous pression, car son destin est certainement lié à une qualification européenne. Actuellement, ses hommes occupent la 6e place du classement avec le même nombre de points que Rennes. Contrainte de s’imposer, l’ASM sera également dépendante des résultats de ses adversaires rennais et lillois. À la suite du revers à Rennes, Diatta a élevé la voix avant ce dernier rendez-vous important. Avec son effectif de qualité, le club de la principauté a la capacité de réagir pour jouer le coup à fond.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

13e de L1, Toulouse ne joue plus grand-chose lors de cette dernière journée. La formation haut-garonnaise est assurée de son maintien et a en plus remporté la Coupe de France. Qualifié pour une Coupe d’Europe l’an prochain, le TFC redoute de devoir laisser sa place, car le Milan possède les mêmes actionnaires, et un seul club peut être représenté selon les règles de l’UEFA. Depuis sa victoire en CDF, le club toulousain n’a pas remporté la moindre rencontre en Ligue 1 avec un revers face à Lens et 4 nuls consécutifs contre Ajaccio, Nantes, Nice et le week-end dernier face à Auxerre (1-1). Lors de cette rencontre face aux Bourguignons, les Toulousains n’ont pas été vernis, car ils ont eu plusieurs opportunités de l’emporter. Réputé pour être un adepte de la data, le TFC voit plusieurs de ses cadres recrutés sous ce format quitter le navire, à l’image du Batave Branco van den Boomen qui vient de s’engager avec l’Ajax. Devant son public, Monaco devrait faire sa part du travail en dominant une équipe toulousaine démobilisée.

► Le pari « Victoire Monaco et plus de 1,5 but » est coté à 1,52 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 204€ (304€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Ben Yedder buteur » est coté à 1,75 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 250€ (350€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Monaco – Toulouse :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Monaco Toulouse encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Le Téfécé, actuelle meilleure attaque des cinq grands championnats