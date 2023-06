Monaco chute sur le gong contre Toulouse

Monaco 1-2 Toulouse

Buts : Ben Yedder (78e) pour l’ASM // Aboukhlal (71e) et Healey (90e+4) pour le TFC

Le calice jusqu’à la lie.

En chute libre depuis plus d’un mois, Monaco caressait encore l’espoir d’accrocher une qualification européenne en cas de succès face à Toulouse ce samedi. Mais les hommes de Philippe Clement auront beaucoup de temps en milieu de semaine, la saison prochaine, parce qu’ils se sont inclinés dans leur antre (1-2). Le début de match avait donné le ton, en étant davantage de nature à agacer qu’à susciter l’enthousiasme du public de Louis-II. Imprécis et peu inspirés, les joueurs de la Principauté ont eu le plus grand mal à s’approcher du but gardé par Maxime Dupé. Le portier haut-garonnais n’a eu qu’une parade à effectuer au cours du premier acte sur une frappe au ras du poteau de Wissam Ben Yedder (38e). Malgré un onze de départ profondément remanié et disposé dans un inhabituel 5-4-1, les Violets ont été les plus tranchants. Ils pouvaient toutefois regretter de n’avoir pas ouvert la marque, sur la grosse double occasion de Logan Costa et Farès Chaïbi (29e).

Certes, l’absence d’Aleksandr Golovin n’a pas aidé. Mais même sans son métronome russe, l’ASM aurait dû être capable d’appuyer sur l’accélérateur au retour des vestiaires. Sauf qu’elle s’est longtemps engluée dans un faux rythme qui a souri aux visiteurs lorsque Zakaria Aboukhlal, entré en jeu quelques minutes plus tôt, s’y est repris à deux fois pour pousser le ballon au fond des filets (0-1, 71e). De quoi piquer enfin au vif des Asémistes qui ont eu le mérite de vite recoller, Ben Yedder reprenant de près une remise de la tête signée Breel Embolo (1-1, 78e). Les Monégasques ont alors jeté toutes leurs forces dans la bataille, Maghnes Akliouche touchant les poteaux à deux reprises (80e, 83e) et Edan Diop – pourtant en situation idéale – frappant juste à côté (90e+2). Et sur un ultime contre, Rhys Healey – qui revenait d’une rupture des ligaments croisés, et qui n’avait plus joué depuis fin août – a crucifié Nübel pour ensevelir les derniers espoirs des locaux (1-2, 90e+4).

L’été s’annonce brûlant au sein du club du Rocher, qui va devoir comprendre les raisons de cette fin d’exercice calamiteuse.

Monaco (4-4-1-1) : Nübel – Aguilar, Disasi, Maripán, Caio Henrique – Vanderson (Akliouche, 77e), Camara, Fofana, Minamino (Diop, 53e) – Ben Seghir (Embolo, 53e puis Volland, 90e) – Ben Yedder. Entraîneur : Philippe Clement.

Toulouse (5-4-1) : Dupé – Kamanzi, Rouault, Costa, Diarra, Suazo – Onaiwu (Ratão, 60e), Genreau (Van den Boomen, 60e), Sierro, Birmančević (Aboukhlal, 60e) – Chaïbi (Healey, 87e). Entraîneur : Philippe Montanier.

Pronostic Monaco Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1