Le joli ciseau de Rafael Borré avec la Colombie face aux États-Unis

Borré ne s’est pas ennuyé.

Les États-Unis et la Colombie se sont affrontés ce samedi soir sur la pelouse du FedEx Field de Landover, qui sert habituellement de terrain à la franchise NFL des Commanders de Washington, mais les tribunes étaient largement acquises à la cause des Cafeteros. Et les supporters colombiens ont eu de quoi se faire plaisir : un large succès 5-1 pour les hommes de Néstor Lorenzo et, surtout, un petit bijou signé Rafael Borré. Alors que la Colombie menait déjà 1-0, l’attaquant parti au Brésil, à l’Internacional, après sa carrière en Europe, a claqué un ciseau à bout portant.

Le plus beau but de la soirée pour le Colombien Borré ! 6e but en sélection pour le Colombien, le plus beau sans aucun doute. La Colombie mène déjà 2-0 à Washington #lequipeFOOT pic.twitter.com/QgerBTkANc — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 8, 2024

Pour les aficionados de Ligue 1, Deiver Machado n’est pas entré en jeu dans cette rencontre, tandis que Folarin Balogun était titulaire et a délivré une passe décisive… à Timothy Weah, l’ancien Lillois.

