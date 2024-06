Pronostic Etats-Unis Colombie : Analyse, cotes et prono du match amical international

La Colombie solide face aux Etats Unis

Cette opposition entre les Etats Unis et la Colombie, disputés aux USA, met aux prises deux formations qui se préparent pour la prochaine Copa America. En effet, la sélection nord-américaine a été invitée et évoluera dans le même groupe que l’Uruguay, le Panama et la Bolivie tandis que los Cafeteros seront avec le Brésil, le Paraguay et le Costa Rica. Auteur d’une coupe du Monde intéressante, les Etats Unis s’étaient hissés en huitième de finale, battue par les Pays Bas (3-1). Lors de ce parcours, certains éléments américains s’étaient mis en évidence comme les Adams, Dest, Robinson ou Musah. Depuis leur élimination, les USA ont atteint les demi-finales de la Gold Cup où ils se sont fait sortir par le Panama. Lors de cette compétition, les Etats Unis n’avaient pas envoyé leur meilleure équipe. En revanche, les Américains se sont repris en remportant la Ligue des Nations contre le Mexique (2-0) avec un groupe proche de l’équipe-type. Pour préparer la Copa America, le coach Berhalter a sélectionné les Turner, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Musah, Reyna, Pulisic, Aaronson, Weah ou Balogun. Cette jeune équipe a fière allure sur le papier et pourrait jouer les trouble-fêtes lors de la Copa America.

En face, la Colombie a manqué le rendez-vous du dernier Mondial et espère être présente en 2026. Les hommes de Lorenzo ont réussi une bonne entrée en lice dans leurs éliminatoires puisqu’ils sont actuellement en 3e position. Les Colombiens sont toujours invaincus après 6 journées avec 3 succès et 3 nuls. Los Cafeteros sont d’ailleurs sur une excellente dynamique puisqu’ils n’ont plus perdu depuis leur revers contre l’Argentine le 02/02/2022. Sur une série de 21 matchs sans défaite, la Colombie arrive en pleine confiance pour disputer cette Copa America. Les partenaires de Luis Diaz restent sur 6 victoires de rang contre le Brésil et le Paraguay dans le cadre des éliminatoires et face au Venezuela, le Mexique, l’Espagne et la Roumanie en amical. Dans cette sélection, on retrouve évidemment Luis Diaz, le joueur de Liverpool, mais aussi les cadres Ospina, Sanchez, Arias, Mina, Rodriguez, Uribe, Lerma ou Duran. Impressionnante depuis plusieurs mois, la Colombie devrait au moins signer un nul lors de cette rencontre.

