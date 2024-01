À neuf, Monaco tient tête à Marseille

Marseille 2-2 Monaco

Buts : Aubameyang (39e) et Balerdi (50e) pour l’OM // Ben Yedder (7e) et Akliouche (45e+4) pour l’ASM Expulsions : Maripan (12e) et Zakaria (87e) côté monégasque

Parvenir à revenir dans une partie démontre une certaine force de caractère. Arracher un nul après quasi 80 minutes à dix également. Pourtant, les Marseillais, revenus à 1-1 puis à 2-2, et les Monégasques, rapidement réduits à dix avant de finir à neuf, ne trouveront pas beaucoup de motifs de satisfaction à l’issue de ce nul ce samedi soir sur la pelouse du Vélodrome (2-2). L’ASM laisse filer Nice, solide dauphin du Paris Saint-Germain, pendant que l’OM manque l’occasion de faire une partie de son retard sur son adversaire du soir.

Passe à dix

Pour le dix-neuvième épisode de cet exercice, Monaco propose, durant le seul premier quart d’heure, un résumé de sa saison, alternant le bon et le moins bon. Le meilleur ? Dix premières minutes parfaitement maîtrisées – rappelant un excellent début de saison qui paraît déjà loin – et conclues par un délicieux caramel de Wissam Ben Yedder, son dixième de la saison en Ligue 1. Parfaitement lancé dans le dos de Bamo Meïté par Aleksandr Golovin, le capitaine des Rouge et Blanc balance une demi-volée du gauche au fond des cages de Pau Lopez (0-1, 7e). Le pire ? Une expulsion aussi sévère qu’évitable de Guillermo Maripan, une nouvelle fois en difficulté pour gérer la profondeur et venu accrocher Vitinha, pourtant pas franchement en situation de marquer derrière (12e).

10 – Marseille est la 6e équipe contre laquelle Wissam Ben Yedder a inscrit au moins 10 buts dans sa carrière toutes compétitions confondues, après Nice (12), Lyon et Rennes (11 chacun) ainsi que Montpellier et Reims (10 chacun). Habitude. #OMASM pic.twitter.com/V1URTKaIPJ — OptaJean (@OptaJean) January 27, 2024

Sauvé par Willy Delajod, l’arbitre de cette rencontre, l’OM, parfois maladroit, retrouve des couleurs, alors que l’ASM, désormais déséquilibrée, recule sérieusement et finit par craquer. Luis Henrique dépose Thilo Kehrer dans le couloir droit, puis sert Vitinha en retrait. Pas forcément inspiré jusque-là, le Portugais, d’une frappe un poil écrasée, trouve le poteau de Philipp Köhn. Heureusement pour lui, Pierre-Emerick Aubameyang surgit pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 39e). Alors qu’il ne reste que cinq petites minutes à jouer dans ce premier acte, les Olympiens poussent pour basculer devant à la pause. Trop sans doute, puisque le Vélodrome se retrouve, à nouveau, réduit au silence à quelques secondes du retour aux vestiaires. En contre, Ben Yedder cavale sur 50 mètres avant de décaler Maghnes Akliouche qui ouvre son pied gauche pour venir loger le cuir dans le petit filet du portier marseillais (1-2, 45e+4).

Besoin de sang neuf

Sous les yeux de sa nouvelle recrue, Quentin Merlin, Marseille change de braquet après la pause. Coupable sur le deuxième pion asémiste, Leonardo Balerdi porte le cuir jusqu’aux abords de la surface monégasque avant de placer, des 25 mètres, une mine du droit au ras du poteau de Köhn (2-2, 50e). Revenu à égalité pour la deuxième fois, l’OM conserve son allant et accentue sa pression sur l’arrière-garde des Rouge et Blanc. Toujours aussi maladroit, Vitinha ne profite pas d’un bon centre d’Ulisses Garcia puis de la deuxième chance qui lui est offerte, balançant le ballon dans les tribunes (69e). Alors que les Marseillais se retrouvent en double supériorité à la suite de l’expulsion de Denis Zakaria (87e), le Portugais donne au Vélodrome une nouvelle occasion de le prendre à partie. Complètement seul au deuxième poteau, l’ancien de Braga déchire sa reprise et expédie le ballon directement dans les gants de Köhn (90e+4). Un raté qui pourrait coûter cher en fin de saison, puisque les Phocéens voient s’envoler une belle occasion de se rapprocher de la quatrième place, toujours entre les mains de Monégasques pas plus avancés.

Marseille (4-3-3) : Lopez – Clauss (Soglo, 35e puis Correa, 79e), Méïté, Balerdi, Garcia – Veretout, Kondogbia, Onana (Sidi Ali, 86e) – Luis Henrique, Vitinha, Aubameyang. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Monaco (3-4-2-1) : Köhn – Kehrer, Maripan, Salisu – Vanderson, Fofana, Zakaria, Ouattara – Akliouche (Ben Seghir, 86e), Golovin – Ben Yedder (Matsima, 90e). Entraîneur : Adi Hütter.

