Lille arrache le nul sur le fil contre Paris

Devant au score sans briller grâce à un penalty de Kylian Mbappé, Paris a totalement raté sa fin de match à Lille est s'est fait rattraper sur le fil par un but de Jonathan David (1-1). Un bon point malgré tout pour les deux équipes, au vu des défaites de Nice et Monaco dans le haut du tableau.

Lille 1-1 Paris Saint-Germain

But : David (90e+4) pour les Dogues // Mbappé (66e, SP) pour le PSG

Avec seulement trois défaites à eux deux depuis l’entame de la saison, Lillois et Parisiens ne pouvaient que se séparer bons amis. Dans un choc pas toujours emballant, Paris pensait avoir fait le plus dur grâce à un penalty de Kylian Mbappé. Avant de céder sur le gong face à Jonathan David, auteur d’une entrée gagnante. Les Dogues conservent leur quatrième place quand les champions de France grapillent un point sur Nice et Monaco, battus plus tôt dans le week-end.

Gelés

Dans la froideur de Villeneuve-d’Ascq, tout juste apaisée par l’ambiance du stade Pierre-Mauroy, c’est d’abord un beau combat tactique que se livrent les deux blocs. À l’habituel 4-2-3-1 nordiste, Luis Enrique a décidé d’opposer un milieu à quatre en bloc façon Manchester City et de miser sur la vitesse du duo d’ailiers Ousmane Dembélé-Bradley Barcola. Mais c’est pourtant Edon Zhegrova qui est le premier à mettre le feu, trouvant le petit filet (15e) puis décroisant trop après un magnifique festival (16e). Paris domine, à l’image d’un Dembélé toujours aussi piquant pour déborder qu’en galère au moment de conclure sur une passe intérieure de Lee Kang-In (21e). Mais les Dogues se projettent volontiers, portés par la confiance et l’habileté de leurs joueurs offensifs qui sont parfaitement secondés par un Nabil Bentaleb inspiré. Trouvé en pleine surface, Vitinha envoie la première frappe cadrée détournée par Lucas Chevalier (36e), Leny Yoro, lui, est tout proche du contre son camp sur le corner qui suit et Marquinhos envoie sa tête au-dessus à la tombée d’un énième coup de pied de coin (45e+1).

Jonathan David, supersub

Un petit quart d’heure pour se réchauffer, mais Paris continue de ronronner à la reprise. Lille se voit même débloquer la situation, mais Angel Gomes tergiverse trop dans la surface au terme d’une très belle action enclenchée par Bentaleb et relayée par un nouveau déboulé de Zhegrova (57e). Pierre-Mauroy se met à pousser de plus belle, convaincu qu’il y a un coup à faire. Mais les visiteurs ne desserrent pas l’étreinte, et finissent par obtenir un penalty pour un tacle en retard de Bafodé Diakité sur Lucas Hernandez : sentence exécutée par Kylian Mbappé (0-1, 66e). Yusuf Yazici pense égaliser à deux reprises, mais est d’abord signalé hors-jeu (72e) puis contré in extremis (79e). Arnau Tenas réussit ensuite un arrêt splendide aux devants de Jonathan David (90e+2), sauf que ce PSG balloté dans tous les sens depuis un quart d’heure finit par céder face au Canadien qui fait exploser tout un stade (1-1, 90e+4).

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Diakité (T. Santos, 71e), Yoro, Alexsandro, Ismaily – André (Ounas, 90e), Bentaleb – Zhegrova, Gomes, Gudmundsson (Cabella, 71e) – Yazici (David, 80e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

PSG (3-4-3) : Tenas – Danilo (Škriniar, 75e), Marquinhos, L. Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte (Hakimi, 67e), Vitinha, Lee – Dembélé (Asensio, 80e), Mbappé, Barcola (Kolo Muani, 67e). Entraîneur : Luis Enrique.