Pronostic Strasbourg Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille en costaud à Strasbourg

Le Racing Club de Strasbourg est passé sous pavillon américain cet été. En plus du changement de propriétaire, le club alsacien a changé son entraineur avec l’arrivée de Patrick Vieira mais aussi de plusieurs nouveaux joueurs. Plutôt bien rentré dans sa saison, le Racing a ensuite connu un passage plus délicat de 8 journées sans le moindre succès. Logiquement, la formation alsacienne a chuté au classement pour flirter avec la zone de relégation. Lors des dernières journées, Strasbourg a profité d’un calendrier favorable pour se refaire une santé avec des victoires contre Le Havre (2-1) et surtout à Lorient (1-2). Grâce à ces succès, le club alsacien est remonté à la 9e position et compte désormais 7 points de plus que le 1er relégable, Lyon. Les recrues Emegha, Bakwa, Mwanga commencent à s’adapter au sein de leur nouveau club et devraient aider leur équipe dans sa mission maintien.

En face, Lille est sur la lancée de ce qu’il avait réalisé l’an passé sous la houlette de Fonseca. Le technicien portugais effectue un excellent travail dans le Nord de la France avec une qualification européenne dès sa 1re saison. En Conference League, les Lillois ont fait le job pour se qualifier directement pour les 8es de finale, s’évitant ainsi un match de barrage. En Ligue 1, le LOSC se montre extrêmement solide puisqu’il n’a plus perdu depuis le 26/09/2023 et la réception de Reims. Avec seulement 2 défaites concédées depuis le début de la saison, la formation lilloise est l’une des équipes qui a le moins perdu du championnat (seul le PSG fait mieux). Le week-end dernier, les partenaires de Cabella ont confirmé leurs bonnes dispositions en tenant tête au club de la capitale (1-1) avec une égalisation dans le temps additionnel par Jonathan David, auteur de son 5e but en L1 pour son entrée en jeu. Dans cette affiche entre équipes en forme, nous voyons un match cadenassé se jouant sur des détails. Avantage à Lille qui est invaincu depuis plus de 2 moins toutes compétitions confondues.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

