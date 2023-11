Pronostic Strasbourg OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Marseille se reprend face à Strasbourg

Le Racing Club de Strasbourg reçoit l’Olympique de Marseille dans une affiche importante pour les 2 formations. Le club alsacien flirte dangereusement avec la zone de relégation puisqu’il ne compte qu’un point d’avance sur Lorient, premier club relégable. L’été dernier, les Strasbourgeois ont perdu des cadres comme Djiku, Diallo et Bellegarde. Pour compenser ces départs, le Racing a recruté de nombreux joueurs sans grande réussite pour le moment. Patrick Vieira fait face à un challenge important et compte sur le réveil de ses hommes pour prendre ses distances avec la zone rouge. Des équipes de bas tableau, le club alsacien est celui qui a les plus mauvais résultats lors des 5 dernières journées. En effet, les Strasbourgeois ont perdu consécutivement face à Lens, Nantes, et le PSG pour des nuls contre Rennes et Clermont. A noter que le Racing a un match en retard à disputer face à Brest. Expulsé contre Clermont, Senaya sera absent face à l’OM.

L'OM rattrapé par Strasbourg