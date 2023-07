Vitinha s’est tatoué la célébration d’un de ses deux buts avec l’OM

Il n’a pas dû mettre longtemps à choisir.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato hivernal contre la modique somme de 32 millions d’euros, c’est peu dire que Vitinha n’a pas encore convaincu. Seul ou aux côtés d’Alexis Sanchez à la pointe de l’attaque phocéenne, l’ancien joueur de Braga a peiné à prendre ses marques. En quatorze apparitions, dont seulement cinq titularisations, le Portugais n’a marqué que deux fois. Un doublé face à Troyes gravé à vie puisqu’il a décidé de se tatouer la célébration de sa première réalisation sous le maillot de l’OM.

🔹Vitinha 🇵🇹 s’est fait tatouer la célébration de son but face à Troyes en avril dernier. #TeamOM pic.twitter.com/NtE1S7lEl2 — MercatOM (@Mercat_OM) July 10, 2023

Yeux fermés, regard vers le sol et doigt sur la tempe : rien à dire, il maîtrise plutôt bien les secondes qui suivent le but. En réalité, c’est pour l’instant sa seule célébration depuis qu’il joue à Marseille. La deuxième fois qu’il a fait trembler les filets de Gauthier Gallon en ce dimanche soir d’avril, Vitinha avait profité d’un coup de billard qu’il n’a pas fêté avec autant d’enthousiasme. On le comprend, ça permet de ne pas avoir trop de tatouages.

C’est d’ailleurs peut-être pour ça qu’il n’a plus marqué de la saison.

