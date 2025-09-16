Benjamin Mendy se relance en Pologne

Toujours plus loin.

N’ayant plus foulé les terrains en match officiel depuis avril dernier, Benjamin Mendy, libre de tout contrat, rebondit en Pologne du côté du Pogoń Szczecin selon le média local Meczyki. Chez le quatrième de la dernière saison d’Ekstraklasa, l’ancien latéral de l’équipe de France retrouvera un visage connu de Ligue 1, Kamil Grosicki, passé par Rennes. Mendy devrait s’engager pour deux saisons avec l’écurie polonaise, espérant cette fois aller au bout de son contrat.

Un passage compliqué en Suisse

Sa précédente expérience au FC Zurich n’a pas laissé de bons souvenirs. Plus souvent cité dans la rubrique extrasportive que pour ses performances balle au pied, Mendy n’a disputé que huit matchs en Suisse. Ses escapades nocturnes et un voyage en Espagne pour assister à un concert alors qu’il était blessé avaient provoqué la colère des supporters et de son entraîneur de l’époque, Ricardo Moniz. Désormais, en choisissant de s’expatrier dans le nord de la Pologne, l’ancien Marseillais joue peut-être sa dernière carte pour se reconnecter pleinement au football professionnel.

Ou pour passer réellement sous les radars.

