Vers une démolition d’Old Trafford ?

Il n’y a pas que l’héritage de Sir Alex Ferguson qui tombe en ruines à Manchester.

Alors que Manchester United rame en championnat, pointant à la huitième place, et n’aura le droit à aucune compétition européenne au printemps, l’arrivée de Jim Ratcliffe et INEOS au capital du club (à hauteur de 25%) annonce de grands changements. La question de l’état d’Old Trafford, enceinte mythique des Mancuniens, semble d’ores et déjà au coeur des débats. Selon The Telegraph, l’hypothèse d’une démolition du stade n’est plus si farfelue que ça avec l’arrivée du patron d’INEOS. Chris Lee, le directeur général de Populous – le cabinet d’architectes américain en charge du plan directeur – déclare auprès du quotidien : « Je pense que construire un nouveau stade pourrait s’avérer être la solution la plus rentable ». Pour l’heure, trois options sont étudiées pour le futur du stade : soit une légère rénovation, soit une extension de la tribune sud avec un réaménagement du terrain existant, soit une démolition du stade et la construction d’un nouveau.

Peu importe l’option choisie, Chris Lee – dont le cabinet est à l’origine du Tottenham Hotspur Stadium – estime qu’il est urgent d’agir : « Je dirais qu’une mise à jour du stade est cruciale, pas seulement pour maintenir le standing du club, mais simplement pour que le lieu continue de fonctionner ». Le toit qui fuit et l’extérieur rouillé du stade, symboles de vétusté, sont devenus des sources de railleries de la part de supporters d’autres clubs, souligne le Telegraph. Le réaménagement et l’agrandissement d’Old Trafford pourraient s’étaler sur huit ans et coûter 920 millions. Le coût d’un nouveau stade pourrait lui monter jusqu’à 2,3 milliards. Toujours selon le journal, des voix au club plaideraient en faveur d’une nouvelle enceinte. Et quelle que soit l’issue des discussions, Ratcliffe est prêt à mettre la main à la poche.

Sans le Théâtre des rêves, que resterait-il à espérer pour les fans de United ?

