Kyril Louis-Dreyfus pris en grippe par les supporters de Sunderland

Kyril Louis-Dreyfus avait mal révisé ses fiches.

This is why I questioned, whether Kyril knows what it means to us 🥲 he doesn’t get us ..or the region in fact at all .. 💰🤑💴 https://t.co/7W9oM7Vy3h pic.twitter.com/2B9xNzmpMC — Joanne Youngson (@JoanneYougson) January 4, 2024

Propriétaire du club de Sunderland depuis près de trois ans, le fils de Robert et Margarita Louis-Dreyfus, âgé de 26 ans (et qui possède les nationalités française et suisse), s’est mis dans l’embarras avant le derby fratricide contre Newcastle qui aura lieu ce samedi. En vue de cette opposition, la première entre les deux clubs depuis huit ans, une partie du stade (celle où 700 des 6000 visiteurs, après avoir payé près de 700 euros, seront confortablement installés dans un espace haut de gamme) a été décorée avec les couleurs du NUFC et certains slogans des supporters des Magpies comme « Keep the black and white flyind high » (« Garder le noir et blanc au sommet ») et « We are United » (« Nous sommes United »). Une initiative plutôt saugrenue qui, logiquement, n’a pas vraiment plu aux fans locaux, lesquels ressentent tout sauf de la sympathie pour leurs voisins et ont déversé leur colère sur la direction, via les réseaux sociaux notamment.

Can’t fault the hospitality of our hosts this weekend #NUFC pic.twitter.com/06BWmkIx2h — Newcastle United Supporters’ Club (@Nusc2023) January 4, 2024

Dans la soirée de jeudi, le club a dû s’excuser dans un communiqué, expliquant avoir fait machine arrière : « Le Sunderland AFC reconnaît qu’une grave erreur de jugement a été commise […]. Nous nous excusons auprès de nos supporters […] le groupe de propriétaires et le conseil d’administration du club ont demandé qu’un examen immédiat soit entrepris pour déterminer comment ce processus s’est déroulé. Une décision directe a également été prise […] pour remettre l’espace dans son état d’origine. »

Sunderland AFC today issued the following update to its supporters.#SAFC — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 4, 2024

Une nouvelle preuve que gérer un club, c’est aussi le comprendre.

