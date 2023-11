André Ayew revient sur son expulsion express pour son retour

Deux minutes chrono pour son retour en Ligue 1.

On n’a pas vu André Ayew très essoufflé après le match Nantes-Le Havre (0-0). Lui qui faisait son grand retour en Ligue 1 a été exclu 2 minutes et 24 secondes après son entrée en jeu et une faute sur le Nantais Eray Cömert. Après le match, le Ghanéen s’est défendu : « Il n’y avait aucune intention de faire mal, surtout pour mon retour. »

5 – Les 5 expulsions les plus rapides pour un remplaçant en Ligue 1 depuis 2006/07 : Benjamin Mendy – 47 secondes Yohan Cabaye – 52s Samuel Grandsir – 1m 51s Jordan Ayew – 1m 51s André Ayew – 2m 24s 🆕 Frérots. #FCNHAC pic.twitter.com/qKmZf1Ba2h — OptaJean (@OptaJean) November 26, 2023

L’ancien Marseillais se dit pourtant tranquille après avoir revu les images, même s’il concède que « c’est très dur à prendre pour mon retour en Ligue 1 ». Son nouveau coach, Luka Elsner, lui, reconnaît que la faute pouvait valoir un carton rouge. L’ancien entraîneur d’Amiens devra sûrement se passer d’André Ayew pour la réception du PSG, dimanche à 13h.

Un but d’André Ayew contre le PSG aurait pu être une légère éclaircie sur le Vieux-Port.

