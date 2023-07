Ismaïla Sarr est officiellement marseillais

Voilà ce qu’on appelle un mercato frisson.

C’était annoncé, c’est désormais officiel : Ismaïla Sarr évoluera sous les couleurs de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. L’international sénégalais s’est engagé avec le club phocéen pour les cinq prochaines saisons dans le cadre d’un transfert estimé à treize millions d’euros selon L’Equipe.

𝐅𝐞𝐮 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭 en vue sur Massalia ! 🔥 𝐈𝐬𝐦𝐚𝐢𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐫 🇸🇳 rejoint l’Olympique de Marseille en provenance de Watford#OdysséeMassalia 🏛️🔵⚪️ pic.twitter.com/AeiKOMvUcL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 24, 2023

Après de belles heures à Metz puis Rennes, Sarr avait rejoint Watford et la Premier League à l’été 2019 (avant de voir son club rétrogradé en Championship deux ans plus tard). Il s’apprête donc à retrouver la Ligue 1, et peut-être à découvrir la Ligue des champions, que l’OM tentera de rallier via les tours préliminaires.

Un bel atout dans la main de Marcelino pour tenter de faire retentir à nouveau la petite musique au Vélodrome.

