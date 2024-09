C’est officiel pour Maupay à l’OM

Le suspense le moins bien gardé du mercato.

Après un été passé à troller l’Anglais James Maddison pour sa non-sélection à l’Euro, à se vautrer dans un ascenseur et à (moins marrant) se faire insulter par ses supporters, Neal Maupay avait envie de changer d’air. Il file à Marseille pour un prêt avec option d’achat obligatoire, fixé à quatre millions d’euros. Il quitte Everton, après avoir annoncé son transfert alors qu’il n’était pas encore officiel, reprenant Jul et un extrait du film Les Evadés.

À 28 ans, alors qu’il était arrivé il y a sept ans outre-Manche, écumant les vestiaires de Brighton, Brentford et donc Everton, l’attaquant formé à Nice retrouve la Ligue 1. Il y avait débuté à 16 ans et quelques jours, avait marqué peu après, devenant ainsi le troisième plus jeune buteur de l’histoire du championnat des talents, derrière Richard Krawczyk et Laurent Roussey. À l’OM, il vient en renfort après la blessure aux ligaments croisés de Faris Moumbagna, subie lors de la première journée de Ligue 1 contre Brest.

Le remplaçant physique de Jonathan Clauss.