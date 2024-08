Neal Maupay se vautre dans l’ascenseur et partage sa prouesse sur X

Les Messins n’osent pas rire.

L’autodérision, c’est dans les gênes de Neal Maupay. Mardi soir, l’attaquant d’Everton a partagé une vidéo assez cocasse de lui même. Après une petite aprem piscine-bronzette pour occuper son jour de repos, l’ancien attaquant brestois est retourné dans sa chambre d’hôtel. Jusque là, tout va bien. Sauf qu’il s’est littéralement vautré en voulant rentrer dans l’ascenseur, à cause de ses pantoufles encore trempées. Un gag qu’il s’est empressé d’aller revoir sur les caméras de vidéosurveillance, avant de le faire partager sur son compte X. La vidéo a déjà été visionnée par plus d’un million de personnes.

Enjoyed my day off today at the pool 😎 pic.twitter.com/fy93nJHKFA

— Neal Maupay (@nealmaupay_) August 7, 2024