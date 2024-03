Sean Dyche gifle un de ses joueurs lors d’un « dîner de cohésion »

« Stop looking at my Dyche. »

Comme rapporté par le Daily Mail, Sean Dyche aurait giflé son joueur Nathan Patterson (22 ans), au cours d’un repas, et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agissait d’« un dîner de cohésion » autoproclamé selon les médias. Rien que ça. La claque intempestive a été distribuée au Portugal cette semaine, à Quinta do Lago, là où les Toffees étaient brièvement partis pour un camp d’entraînement, à l’approche de la trêve internationale.

Si l’ancien technicien de Burnley n’avait pas d’intention belliqueuse et s’est rapidement excusé, invoquant une « blague », cet épisode témoigne de la tension permanente qui règne du côté bleu de Liverpool. Everton n’a d’ailleurs plus gagné en Premier League depuis le 16 décembre et pourrait bientôt égaler la série sans victoire de la saison 1994-1995 (onze matchs).

L’amour à l’anglaise.

