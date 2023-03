Feyenoord renverse l'Ajax dans le Klassieker

Ajax 2-3 Feyenoord

Buts : Álvarez (17e) et Tadić (37e) // Giménez (5e), Szymański (52e) et Geertruida (86e)

Feyenoord fait le ménage.

Le leader de l’Eredivisie a dominé son dauphin, l’Ajax, dans un choc qui a tenu toutes ses promesses ce dimanche (2-3). D’entrée, le meilleur buteur rotterdamois Santiago Giménez a placé le leader sur les bons rails en finissant un joli mouvement collectif (0-1, 5e). Le début de la tempête. Poussé par la Johan Cruyff Arena, l’Ajax s’est rué sur la cage adverse. Si le coup franc de Steven Berghuis n’a pas été assez enroulé (15e), la pression des Lanciers a payé sur un corner, repris de la tête par Edson Álvarez (1-1, 17e). Face aux vagues, Arne Slot a très vite lancé Marcos López à la place de Quilindschy Hartman, tout proche du carton rouge, pour éviter de se retrouver en infériorité numérique (25e). Cela n’a pas empêché l’Ajax de passer devant, grâce à Dušan Tadić, servi par Steven Bergwijn (2-1, 37e).

Mieux en place en deuxième période, Feyenoord est rapidement revenu à hauteur grâce à Sebastian Szymański, buteur en coupant un centre d’Alireza Jahanbakhsh (2-2, 52e). Timon Wellenreuther a préservé sa cage face à Mohammed Kudus (85e), et Lutsharel Geertruida a porté le coup de grâce sur corner (2-3, 86e). Désormais invaincu depuis 21 rencontres toutes compétitions confondues, Feyenoord fait le break et repousse l’Ajax à six points, à huit journées de la fin. Pour le plus grand plaisir de nos mirettes, les deux clubs se retrouveront dès le 5 avril en demi-finale de la coupe.

Vive le voetbal !

Ajax (4-3-3) : Rulli – Sanchez (Lucca, 90e), Timber, Bassey, Wijndal (Conceição, 64e) – Berghuis, Álvarez, Taylor (Klaassen, 80e) – Kudus, Tadić, Bergwijn (Brobbey, 80e). Entraîneur : John Heintinga.

Feyenoord (4-3-3) : Wellenreuther – Hartman (López, 25e), Hancko, Trauner (Pedersen, 64e), Geertruida – Kökçü, Szymański (Paixao, 76e), Wieffer – Idrissi (Dilrosun, 81e), Giménez, Jahanbakhsh (Danilo, 81e). Entraîneur : Arne Slot.

