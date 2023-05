Le PSV en barrages de Ligue des champions, l'Ajax en Ligue Europa

Que de buts aux Pays-Bas !

Cette ultime journée d’Eredivisie ce dimanche après-midi aura été extrêmement riche en pions (31 en neuf matchs) et aura eu le mérite d’offrir quelques rebondissements jusqu’au bout. Si le Feyenoord était déjà assuré d’être champion, il restait encore une bataille pour accrocher la deuxième place, qualificative pour les barrages de Ligue des champions. C’est finalement le PSV, qui a décroché un succès au bout du temps additionnel à Alkmaar (1-2), qui a raflé la mise en profitant dans le même temps d’un inattendu revers de l’Ajax à Twente (3-1). Les hommes de John Heitinga devront se contenter d’une troisième place qui les envoie en Ligue Europa.

Alkmaar, justement, termine quatrième et jouera la Ligue Europa Conférence. En-dessous, quatre équipes classées de la cinquième à la huitième place devront passer par la case barrages pour accéder à cette C4. Dans l’ordre : Twente, Sparta Rotterdam, Utrecht et Heerenveen. En bas du classement, il n’y avait déjà plus de suspense puisque les deux relégués étaient déjà connus au préalable : Groningen et Cambuur. Enfin, Emmen, seizième, défiera Breda dans une confrontation aller-retour pour tenter de conserver sa place dans l’élite néerlandaise.

À l’année prochaine !

Tous les résultats :

Alkmaar 1-2 PSV

Cambuur 4-0 Waalwijk

Volendam 3-2 Excelsior

Feyenoord 0-1 Vitesse

Groningen 0-5 Sparta Rotterdam

Heerenveen 2-0 G.A. Eagles

Sittard 1-1 Nijmegen

Twente 3-1 Ajax

Utrecht 3-2 Emmen

