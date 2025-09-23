S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J5
  • OM-PSG (1-0)

Luis Enrique : « On a fait le meilleur match qu’on pouvait »

Luis Enrique : « On a fait le meilleur match qu’on pouvait »

En gros, il n’y a pas le feu au lac.

Dans la foulée de la première défaite du PSG face à l’Olympique de Marseille (1-0) depuis quatorze ans en Ligue 1, Luis Enrique, privé pour cette rencontre du Ballon d’or Ousmane Dembélé, de Désiré Doué ou encore de João Neves, ne s’est pas montré plus chamboulé que cela par ce revers : « On sait ce que c’est de perdre ce genre de match, pour nous et les supporters. On a fait le meilleur match qu’on pouvait, a assuré l’entraîneur espagnol. Marseille a bien joué avec intensité et qualité, ça a été dur pour les deux équipes. C’est comme ça, le foot de haut niveau. C’est dommage pour nous, mais il faut préparer la suite de la saison et chercher à continuer notre chemin, dans toutes les compétitions. »

« L’OM champion ? Je ne suis pas devin »

Sacré meilleur entraîneur (trophée Cruyff), Enrique, dont l’équipe a pressé de « manière sensationnelle » et qui a « contrôlé tout le match », a ensuite été interrogé sur la capacité de l’Olympique de Marseille d’être un prétendant pour le titre cette année : « On verra, je ne sais pas, je ne suis pas devin. On verra… On vise à être champions, encore, c’est l’objectif, ce sera dur, car il y a des équipes comme l’OM et Monaco qui sont toujours là. »

Pas vraiment secoué, le Luis.

À Marseille, plus folle la fête

