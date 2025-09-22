Le meilleur classement des Français au Ballon d’or au XXIe siècle

Que du lourd.

La cérémonie du Ballon d’or 2025 a mis la France à l’honneur avec le sacre d’Ousmane Dembélé. L’attaquant du PSG est devenu le sixième représentant de l’Hexagone à inscrire son nom au palmarès après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1993), Zinédine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022). Il s’agit de la cinquième fois sur les neuf dernières éditions qu’un Français termine dans le top 3. Pas mal, non ?

Meilleur français au classement du Ballon d’or au XXIe siècle

2001 : Thierry Henry et Zinédine Zidane (9es)

2002 : Zinédine Zidane (4e)

2003 : Thierry Henry (2e)

2004 : Thierry Henry (4e)

2005 : Thierry Henry (4e)

2006 : Thierry Henry (3e)

2007 : Franck Ribéry (17e)

2008 : Franck Ribéry (16e)

2009 : Thierry Henry (15e)

2010 : aucun nommé

2011 : Éric Abidal (18e)

2012 : Karim Benzema (21e)

2013 : Franck Ribéry (3e)

2014 : Karim Benzema (16e)

2015 : Paul Pogba (15e)

2016 : Antoine Griezmann (3e)

2017 : Kylian Mbappé (7e)

2018 : Antoine Griezmann (3e)

2019 : Kylian Mbappé (6e)

2021 : Karim Benzema (4e)

2022 : Karim Benzema (1er)

2023 : Kylian Mbappé (3e)

2024 : Kylian Mbappé (6e)

2025 : Ousmane Dembélé (1er)

Ousmane Dembélé, sacré des deux pieds