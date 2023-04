Le PSV Eindhoven double l’Ajax Amsterdam et passe deuxième

PSV Eindhoven 3-0 Ajax Amsterdam

Buts : De Jong (13e et 78e) et Simons (54e, sp)

Et hop, dans le rétroviseur !

Opposé à l’Ajax Amsterdam pour le compte de la 30e journée d’Eredivisie, le PSV Eindhoven s’est imposé pour inverser sa position au classement avec celle de son adversaire et donc passer à la deuxième place. Laissant la balle aux visiteurs, avec environ 40% de possession à la pause par exemple et moins de 35% au coup de sifflet final, les locaux ont pourtant très vite pris les devants : avant même le quart d’heure de jeu, De Jong a ouvert le score de la tête. Taylor et Bergwijn ont ensuite eu des occasions pour égaliser, mais le nouveau dauphin de Feyenoord a accéléré au retour des vestiaires.

Et si Bakayoko ou Veerman ont loupé le break, ce n’est pas le cas de Simons qui a éteint le suspense à la 54e minute sur un penalty obtenu par l’ancien du Paris Saint-Germain en prenant de vitesse Rulli. Pour ne rien arranger du côté des Lanciers, Brobbey a vu son coup franc être repoussé par Benitez et Taylor a touché deux fois les montants alors que le match a dû être momentanément stoppé en raison d’un objet provenant des tribunes lancé à destination de Berghuis. Sans oublier que De Jong s’est offert un doublé sur la fin en profitant d’un super boulot de l’intenable Simons, donnant encore plus d’ampleur au succès des siens.

Cette victoire devrait en tout cas ravir les Ultras des Boeren, eux qui ne lésinent pas pour faire gagner leur équipe.

PSV Eindhoven (4-3-3) : Benitez – Teze, Ramalho (Boscagli, 73e), Branthwaite, Van Aanholt – Sangaré, Til (Gutierrez, 66e), Veerman – Bakayoko (Hazard, 66e), De Jong (Silva, 86e), Simons (Saibari, 86e). Entraîneur : Van Nistelrooy.

Ajax Amsterdam (4-3-3) : Rulli – Sánchez (Lucques, 85e), Timber, Bassey (Brobbey, 46e), Hato – Grillitsch, Klaassen, Taylor – Berghuis, Tadic, Bergwijn. Entraîneur : Heitinga.

