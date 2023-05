Une enquête ouverte sur les liens entre le Vitesse Arnhem et Roman Abramovich

On l’avait presque oublié.

L’association royale néerlandaise de football (KNVB) a ouvert une enquête sur des liens financiers entre le club de Vitesse Arnhem et Roman Abramovich, ancien propriétaire de Chelsea – club avec lequel les Blues disposent d’un partenariat. Les autorités néerlandaises ont ainsi ordonné le lancement d’une investigation suite aux documents que The Guardian et le Bureau of Investigate Journalism (TBIJ) ont découvert. Ces derniers ont prouvé que le club n’est financé qu’en partie par la société Marindale Trading – et qui appartient à l’ancien propriétaire du club, Alexander Chigirinsky – et que l’autre partie est subventionnée par deux sociétés appartenant à l’ancien Abramovich, à savoir Ovington Worldwide et Wotton Overseas. D’après les enquêteurs, plus de 117 millions d’euros ont été versés au club entre 2010 et 2016 par le biais de ce réseau d’entreprises.Sans commentaire de quelconque côté, la KNVB va mener son enquête et prendre une décision concernant le financement du club qui, d’après les règles de l’UEFA, doit normalement avoir un statut indépendant.

Pas la peine d’en faire tout un Roman.

Roman Abramovitch, ancien investisseur secret au Vitesse Arnhem ?