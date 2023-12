Le seul qui peut sauver la France de la lose des tirs au but.

Dans une interview pour Eurosport, Christophe Lollichon déplore que la préparation des séances de « tirob » soit trop souvent laissée de côté, en France. « On se croit au-dessus de ces probabilités de finir un match sur les tirs au but, pose l’ancien entraîneur des gardiens de Chelsea. On a presque une condescendance alors que, bon sang, les finales de l’Euro et du Mondial se sont décidées sur les tirs au but. Et un penalty en match peut être décisif. Quand j’étais à Chelsea, j’ai passé énormément de temps à décortiquer les potentiels tireurs adverses. À une certaine période, Petr Čech était à 40% de penalties arrêtés à Chelsea. Ce n’était pas gratuit. »

Sa méthode ? « On me donnait des statistiques, je regardais les vingt derniers penalties de tous les potentiels tireurs qu’on affrontait. Mais je devais tout le temps mettre cela à jour pendant la saison. Il n’y a pas de recette magique. Moi, je suis dans le visuel et j’essaie de voir ce qui pourrait correspondre à une routine du tireur. Pendant cinq ans, je n’ai pas deviné un penalty de Steven Gerrard. Un jour, il change une position de bras et j’ai trouvé le bon côté des quatre penalties suivants. »

Au sujet de la séance de tirs au but contre le Bayern en finale de la Ligue des champions 2012), il raconte : J’ai passé entre 8 et 10 heures de travail sur cette séance, les yeux me brûlaient. J’avais dégrossi le travail et proposé l’analyse à Petr. La chance que j’avais, c’est que Petr est un ordinateur sur patte. Il retient tout. Le jour du match, à part Manuel Neuer, qui n’avait jamais tiré de penalty avant, notre travail a servi. Ce ne sont pas Čech ni Lollichon qui ont fait gagner la C1 à Chelsea. Mais Petr arrête un penalty d’Arjen Robben en prolongation. Sur la séance, il part toujours du bon côté et sort deux tentatives. Ce n’est pas que du hasard…

Enfin, il n’oublie pas d’envoyer une bastos à certains techniciens français : « J’ai vu les déclarations de Bruno Genesio, Didier Deschamps et Jean-Luc Vanucchi qui parlent de loterie… Mais ils doivent aller bosser à la Française des jeux. C’est incroyable. […] Ce qu’on peut essayer de faire, c’est d’analyser le gardien et les tireurs adverses par exemple. On ne va pas réduire de 100% les chances de perdre et, oui, ça prend beaucoup de temps. La difficulté, c’est qu’il faut consacrer du temps à quelque chose qui n’est pas certain d’arriver. Mais c’est ça le très haut niveau, non ? »

Mike Maignan aime ça.