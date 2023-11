Petr Čech se hisse en première division de hockey

Il ne s’arrêtera donc jamais !

Déjà remarqué pour ses brillantes performances en hockey sur glace le mois dernier, Petr Čech fait de nouveau la une en ce mois de novembre : il agite désormais la rubrique transfert du petit monde du palet. Le Tchèque rejoint l’Elite League (D1 britannique) et les Belfast Giants, lui qui évoluait aux Oxford City Stars une division en dessous. Toutefois, ce changement de division n’est pas définitif, puisqu’il ne s’agit que d’un prêt.

📣 𝐑𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 👀

The Stena Line Belfast Giants can confirm that legendary Premier League goalkeeper and current @OxfordCityStars netminder @PetrCech has joined the club on loan as temporary emergency cover. 🥅

📰 https://t.co/O1Jl7qxd4o

📸 William Cherry. pic.twitter.com/ezot6TsTPl

— Belfast Giants (@BelfastGiants) November 15, 2023