Pronostic Dunkerque Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau forte tête à Dunkerque

La saison dernière, Dunkerque a connu un retour compliqué en Ligue 2 mais a parfaitement réagi après la trêve. Auteur d’une belle remontée, le club nordiste avait au final facilement assuré son maintien. Mal rentrés dans cet exercice, les Maritimes se sont inclinés lors des 2 premières journées face à Annecy et sur la pelouse du Paris FC. Lors de cette rencontre, les Dunkerquois avaient mené de 2 buts avant de s’écrouler en fin de match face à l’un des favoris à la montée. Malgré la défaite, cette performance a donné de la confiance à Dunkerque qui vient de remporter ses 2 derniers matchs face à Rodez et surtout sur la pelouse de Clermont. A la suite de cette victoire, l’USO est remontée à la 11e place.

De son côté, Pau est maintenant depuis plusieurs saisons en Ligue 2. La formation paloise a régulièrement lutté pour son maintien mais a vécu un exercice bien plus tranquille l’an dernier puisqu’il fut longtemps dans le coup pour les playoffs. Sur cette lancée, la bande à Nicolas Usai réalise une très bonne entame de saison puisque Pau est toujours invaincu. Solide en déplacement avec deux nuls obtenus contre Clermont et Grenoble, la formation béarnaise a fait le taf dans son Nouste Camp face à Caen et contre Martigues (3-0) lors de la dernière journée. Sur une excellente dynamique, Pau devrait ramener un résultat de Dunkerque. Un nouveau nul en déplacement est possible.

