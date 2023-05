Les clubs allemands votent contre l’arrivée d’investisseurs privés en Bundesliga

Touche pas à mon foot populaire !

Les clubs allemands ont voté contre l’arrivée d’investisseurs privés en Bundesliga ce mercredi à Francfort. 36 clubs de première et deuxième division étaient réunis pour le vote : en tout, 20 clubs ont voté pour, 11 contre et 5 se sont abstenus. Il aurait fallu atteindre la majorité des deux tiers (soit 24 clubs) pour que ça passe. Donc, là, ça casse. Pour la Ligue professionnelle (DFL), qui soutenait ardemment le projet en tablant sur une injection potentielle de deux milliards d’euros, c’est un échec cuisant.

The German Football League (DFL) is today expected to vote on plans to accept €2bn private equity investment in return for a % of future TV revenues.

Many supporters – and some clubs – are opposed to the idea.

