Les supporters de Leverkusen retardent le match contre le Bayern pour protester contre la Ligue

Against modern football.

Mi-décembre, la Ligue allemande de football a voté pour l’entrée d’investisseurs dans son capital. Une nouvelle qui ne plaît pas du tout aux supporters des clubs de Bundesliga, qui ont décidé de manifester leur mécontentement depuis deux mois. Ce samedi, des supporters de Leverkusen ont retardé (de quelques minutes) le coup d’envoi de la rencontre face au Bayern Munich, en lançant sur le pré des bonbons, des petites balles et divers autres petits objets. Ces dernières semaines, les supporters de Fribourg, de Cologne, de l’Union Berlin ou encore du Borussia Dortmund, pour ne citer qu’eux, ont également affiché, en pleine rencontre, leur opposition à cette décision.

📸 – Someone threw an eyeball on the pitch as well. Bayer Leverkusen vs Bayern Munich still not kicked off. pic.twitter.com/xi77wjiVjb

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) February 10, 2024