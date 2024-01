Cologne-Dortmund arrêté pour des jets de pièces d’or

Après la pluie de faux billets pour Donnarumma…

La rencontre entre Cologne et Dortmund, pour le compte de la 18e journée de Bundesliga, a été interrompue ce samedi après-midi pour une raison pour le moins surprenante. Après l’ouverture du score du Néerlandais Donyell Malen pour le BvB, les supporters des boucs ont lancé de fausses pièces d’or sur la pelouse, entonné des chants hostiles et déployé des banderoles. Ces derniers ont été rejoints quelques minutes plus tard par le parcage visiteur.

🚨The Borussia Dortmund game has been paused for a while now as Köln fans protest against outside investment destroying the sport by throwing loads of chocolate coins onto the pitch 👏 #KOEBVB pic.twitter.com/xHzJijdOu1

— football b*stards (@FootballBstards) January 20, 2024