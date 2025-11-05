Arsenal bat un record vieux de 122 ans

Les Gunners ont fermé la porte à clé.

Large vainqueur sur la pelouse du Slavia Prague ce mardi soir en Ligue des champions (3-0), Arsenal a enchaîné un quatrième clean sheet en autant de rencontres de Coupe d’Europe cette saison et, si on élargit la focale, une huitième rencontre consécutive sans encaisser de but toutes compétitions confondues, une première depuis 1903. Une époque où le titre de champion d’Angleterre se jouait entre Sheffield Wednesday, Aston Villa et Sunderland.

Equalling a club record set in 1903. pic.twitter.com/gpL5G1uq4T — Arsenal (@Arsenal) November 4, 2025

Seulement 3 buts encaissés cette saison

Avec leur arrière-garde infranchissable, les hommes de Mikel Arteta sont pour l’instant la meilleure défense d’Europe, et de loin. David Raya n’a encaissé que 3 buts en 16 matchs, les 3 en Premier League. Loin devant la deuxième meilleure défense d’Angleterre, Manchester City, et ses 8 buts encaissés. Cette réussite coïncide avec l’arrivée de plusieurs renforts confirmés (Hincapié, Mosquera), et offre enfin à Arteta la profondeur de banc qui lui manquait les saisons passées.

Rendez-vous à Sunderland ce samedi pour étirer la série.

