Face à Augsbourg, le Borussia Dortmund poursuit sur sa lancée

Augsbourg 0-1 Borussia Dortmund

But : Guirassy (38e) pour le BvB

La série noire continue.

Déjà battu par Bochum, pensionnaire de D2, en Pokal plus tôt cette semaine, le FC Augsbourg n’en finit plus de s’enfoncer dans la crise. Ce vendredi soir, les hommes de Sandro Wagner ont enchaîné un nouveau revers sur leur pelouse en s’inclinant par le plus petit écart face au Borussia Dortmund, provisoirement dauphin du Bayern.

Après un début de partie ronronnant, les choses s’emballent avec un ballon de Waldemar Anton qui trouve la tête de Han-Noah Massengo. Pas de bol, l’ancien Auxerrois sert malgré lui Serhou Guirassy qui tente sa chance au niveau du point de penalty et trompe Finn Dahmen, obligé de se retourner sur sa première sollicitation de la rencontre. Un but libérateur pour le BvB, mais aussi pour le Guinéen qui, après très précisément 438 minutes sans marquer, retrouve enfin le chemin des filets un mois après sa dernière réalisation.

Au retour des vestiaires, la reprise ne dure pas longtemps, l’arbitre interrompant le match quelques instants après que le parcage dortmunder a eu la main un peu lourde sur le craquage de pyro. Une fois la fumée dissipée, Augsbourg tente de réagir et malgré le contrôle du ballon, ne parvient pas à concrétiser ses occasions. Illustration avec cette parade de Gregor Kobel survenue à la 90e+3… la première du match ! Sans forcer, Dortmund se contente de contrôler son avance et aurait pu aggraver la marque dans les toutes dernières secondes, si Karim Adeyemi qui filait seul face au but vide ne s’était pas fait rattraper avec brio par Chrislain Matsima.

Malheureusement, ça ne suffira pas à éviter la sixième défaite de la saison du FCA, la troisième d’affilée. Si Mayence venait à gagner contre le Werder ce samedi, les Bavarois dégringoleraient à la place de barragiste. Bien loin du BvB qui pointe à quatre points du Bayern, en attendant le duel entre ses deux poursuivants directs : Leipzig et Stuttgart.

