Le Borussia Dortmund bat Augsburg et prend la tête

Augsburg 0-3 Borussia Dortmund

Buts : Haller (58e et 84e) et Brandt (93e)

Plus qu’une victoire, et le Borussia Dortmund prendra le trophée des mains du Bayern Munich.

Après la défaite des Bavarois, l’ancien dauphin avait une occasion en or de doubler son concurrent dans la course au titre. Et sur le terrain d’Augsburg, les visiteurs ne l’ont pas laissée passer lors de la 33e journée de Bundesliga. Pourtant, les locaux ont longtemps résisté malgré le carton rouge d’Uduokhai à la 38e minute sanctionnant une faute sur Haller : Koubek a sauvé son camp devant l’attaquant, ses poteaux l’ont suppléé sur des tentatives de Sule ou encore Can, et Brandt a vu le gardien lui interdire le chemin des filets.

Mais à l’heure de jeu, les supporters habitués du Mur Jaune ont pu donner de la voix et hurler leur joie : profitant d’une erreur de Bauer sur un centre de Malen, Haller a ouvert le score. Mieux, l’avant-centre a offert trois points importantissimes à son équipe en signant le break sur la fin. Car après une opportunité d’égalisation ratée pour Cardona ou un nouveau pion de Brand, qui a enfoncé le clou, la bande de Terzic est désormais assise sur le trône et est plus que jamais proche d’un couronnement national.

Ce qui serait fou, complètement fou.

Augsburg (4-3-3) : Koubek – Pedersen (Colina, 46e), Gouweleeuw, Uduokhai, Veiga – Engels, Dorsch, Rexhbecaj (Cardona, 62e) – Demirovic (Maier, 88e), Yeboah, Beljo (Berisha, 61e). Entraîneur : Maaßen.

Borussia Dortmund (4-5-1) : Kobel – Wolf, Süle, Hummels (Schlotterbeck, 90e), Ryerson – Brandt, Can, Guerreiro (Reus, 80e), Malen (Reyna, 92e), Adeyemi (Ozcan, 71e) – Haller. Entraîneur : Terzic.

