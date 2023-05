Le Bayern chute contre Leipzig et perd la main dans la course au titre

Malgré le 14e but de Serge Gnabry en Bundesliga, le Bayern a perdu les pédales contre Leipzig à l'Allianz Arena (1-3). Lourd de conséquences : le RBL assure sa place sur le podium, mais rebat surtout les cartes dans la course au titre. Dortmund s'en frotte les mains.

Bayern Munich 1-3 RB Leipzig

Buts : Gnabry (25e) pour le Bayern // Laimer (65e), Nkunku (76e sp) et Szoboszlai (86e sp) pour le RBL

Le Bayern avait déjà perdu des plumes à la Red Bull Arena fin janvier (1-1). Les Roten Bullen sont décidément difficiles à maîtriser puisqu’ils sont venus retourner le champion en titre dans son Allianz Arena ce samedi (1-3). Les hommes de Thomas Tuchel ont déroulé pendant une demi-heure, avant de baisser le pied et de se faire punir en deuxième période. Un tremblement de terre puisque Dortmund prendra les commandes dimanche en cas de victoire à Augsbourg, à une journée de la fin du championnat.

Monsieur Serge

D’entrée, Leipzig a énormément peiné à se sortir de la pression imposée par son adversaire. Petit à petit, le Bayern a ainsi placé ses pions et construit son emprise. Les occasions ont commencé à arriver après un gros quart d’heure : Kingsley Coman a percuté sur son aile et centré pour la reprise de volée de Leon Goretzka, contré (17e). La menace s’est précisée avec la remise de Jamal Musiala dans la course de Thomas Müller, qui a buté sur Janis Blaswich à bout portant (18e). Serge Gnabry, servi par Müller, a finalement trouvé la faille sur un poteau rentrant imparable, au bout d’une action où João Cancelo a encore fait admirer sa vision et sa qualité de distribution (1-0, 25e). Musiala a maintenu l’étreinte avec une demi-volée fouettée de Musiala dans le petit filet extérieur (28e).

Une demi-heure à sens unique, puis le réveil des visiteurs, qui a forcé Yann Sommer à intervenir trois fois en deux minutes : pour repousser une volée de Dominik Szoboszlai, malgré un rebond vicieux (34e), pour s’opposer à Christopher Nkunku dans un angle fermé (34e) puis pour capter une tête de Dani Olmo (35e). Szoboszlai a obtenu une nouvelle opportunité, mais sa frappe enveloppée est passée au-dessus (41e). Les Roten Bullen ont poussé un grand ouf de soulagement en voyant le coup de tête de Coman, absolument seul dans la surface, finir à côté (39e). Le résumé de ce premier acte, où le Bayern s’est montré dominateur, mais pas assez tueur.

Laimer, c’est ce qu’il y a de plus beau

Le leader s’est fait punir en contre, peu après l’heure de jeu. Au départ, un corner de Joshua Kimmich. A l’arrivée, un tir puissant de Konrad Laimer sous la barre (1-1, 65e). Noussair Mazraoui a soulagé ses coéquipiers en reprenant Nkunku dans la surface (68e), puis Sommer a répondu présent en boxant le coup franc excentré de Szoboszlai (73e). Sur un fil, la défense munichoise a cédé devant la vivacité de Nkunku : Benjamin Pavard a concédé le penalty, et son compatriote a exécuté la sentence en force (1-2, 76e). Blaswich a mis Mathys Tel en échec (81e), Sommer a maintenu le Bayern en vie face à Nkunku (84e), mais la main de Mazraoui a offert un deuxième penalty aux visiteurs, et Szoboszlai a plié le match (1-3, 86e). Les Bavarois joueront le titre à Cologne dans une semaine, mais leur sort dépend désormais de Dortmund. Thomas Tuchel est en passe de réaliser ce qu’il n’avait pas réussi quand il entraînait dans la Ruhr : remettre le Borussia sur le trône.

Bayern (4-1-4-1) : Sommer – Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo – Kimmich – Musiala, Müller, Goretzka (Gravenberch, 70e), Coman (Tel, 77e) – Gnabry (Sané, 70e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Leipzig (4-2-2-2) : Blaswich – Halstenberg, Gvardiol (Klostermann, 87e), Orban, Simakan (Henrichs, 46e) – Haïdara (Kampl, 69e), Laimer – Olmo, Szoboszlai – Nkunku, Silva (Forsberg, 69e). Entraîneur : Marco Rose.

