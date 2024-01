Dortmund coule Cologne

Cologne 0-4 Dortmund

Buts : Malen (12e et 61e), Füllkrug (58e, SP) et Moukoko (90e+2) pour le BvB

Cologne continue de prendre l’eau.

Sur une pelouse dans un sale état, Dortmund a fait sa loi à Cologne ce samedi après-midi en s’imposant aisément (0-4), porté par un trio offensif éblouissant. Donyell Malen est le premier à s’illustrer en surgissant sur un corner joué en retrait par Julian Brandt avant de croiser une frappe limpide (0-1, 12e). Une ouverture du score qui a de quoi énerver les supporters qui, en plus d’être mécontents de la situation de leur club, s’en prennent également à la ligue allemande et causent l’interruption de la partie en jetant des pièces sur la pelouse. C’est finalement le principal highlight des locaux sur cette première période, tant les joueurs de Timo Schultz paraissent inoffensifs et trop tendres pour inquiéter Gregor Kobel.

L’addition se corse après la pause : c’est au tour de Jadon Sancho de sortir de sa boîte et d’aller chercher un penalty généreux, en prétextant avoir été accroché du bras. L’arbitre est très gentil sur le coup, et Niklas Füllkrug se charge de faire le break pour le BvB (0-2, 58e). Presque dans la foulée, Malen file s’offrir un doublé et tuer le suspense au passage, en bonifiant une sublime ouverture dans la profondeur d’Ian Maatsen (0-3, 61e). La cerise sur le gâteau arrive dans le temps additionnel : au bout d’une jolie action collective, Youssoufa Moukoko n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but après un service idéal de Jamie Bynoe-Gittens (0-4, 90e+2).

Dortmund reste cinquième mais revient au contact des prétendants à la Ligue des champions, Cologne est toujours relégable.

Cologne (4-4-2) : Schwäbe – Carstensen (Schmitz, 87e), Hübers, Chabot, Finkgräfe – Thielmann (Adamyan, 87e), Martel, Huseinbašić, Ljubičić (Alidou, 62e) – Kainz, Maina (Diehl, 62e). Entraîneur : Timo Schultz.

Dortmund (4-3-3) : Kobel – Meunier, Süle (Blank, 46e), Schlotterbeck, Maatsen – Brandt (Reus, 66e), Özcan (Reyna, 74e), Sabitzer – Sancho (Bynoe-Gittens, 66e), Füllkrug (Moukoko, 74e), Malen. Entraîneur : Edin Terzić.

Bochum 1-0 Stuttgart

But : Bero (50e) pour Bochum

Darmstadt 2-2 Francfort

Buts : Justvan (61e) et Vilhelmsson (90e+5) pour Darmstadt // Nkounkou (33e) et Knauff (51e) pour Francfort

Fribourg 3-2 Hoffenheim

Buts : Höler (37e), Grifo (55e) et Sallai (85e) pour Fribourg // Weghorst (57e) et Beier (77e) pour Hoffenheim

Expulsion : Gulde (82e) pour Fribourg

Heidenheim 1-1 Wolfsbourg

Buts : Jenz CSC (45e+2) pour Heidenheim // Černý (7e) pour Wolfsbourg

