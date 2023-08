Dortmund s'en sort au forceps face à Cologne

Dortmund 1-0 Cologne

But : Malen (88e) pour le BVB

Les trois points, et pas grand chose d’autre.

Contrairement aux autres matchs allemands de ce samedi après-midi, particulièrement prolifiques en buts, ce duel entre Dortmund et Cologne était idéal pour finir sa sieste, même si les locaux ont fini par rafler la mise en fin de partie (1-0). Longtemps insipide, le BVB se heurte à un mur adverse infaillible, les visiteurs assez peu intéressés à l’idée d’emballer la rencontre. Ce sont tout de même les gars de Steffen Baumgart qui se procurent la plus belle situation du premier acte : un pétard signé Davie Selke, légèrement dévié, qui vient s’écraser sur la barre de Gregor Kobel (17e). En face, Marvin Schwäbe se déplie tel un gardien de handball pour stopper une frappe croisée de Julian Brandt (30e).

Le retour des vestiaires n’est pas plus fructueux, tant les hommes d’Edin Terzić semblent totalement incapables de créer quoi que ce soit. Le rapport de force s’inverse même au fil du match, puisque Cologne pointe enfin le bout de son nez. D’abord sur un missile de Dejan Ljubičić passé pas loin de la cage de Kobel (74e), puis sur une tête à bout portant de l’entrant Sargis Adamyan, boxée in extremis par le portier suisse du BVB (77e). Mais comme souvent quand rien ne va, il faut s’en remettre aux coups de pied arrêtés, et c’est là-dessus que Dortmund finit par s’en sortir : sur un corner, Donyell Malen reprend le ballon d’une demi-volée et libère son équipe (1-0, 87e). Au bout du temps additionnel, Max Finkgräfe rate l’ultime tentative des siens sur une reprise en première intention (90e+7).

Terzić a du pain sur la planche.

Dortmund (4-2-3-1) : Kobel – Ryerson (Hazard, 84e), Süle, Hummels, Bensebaini (Bynoe-Gittens, 84e) – Sabitzer, Can (Nmecha, 59e) – Malen, Reus (Adeyemi, 70e), Brandt – Haller (Moukoko, 59e). Entraîneur : Edin Terzić.

Cologne (4-2-3-1) : Schwäbe – Schmitz, Hübers, Chabot, Paqarada – Carstensen (Kilian, 90e+1), Martel – Ljubičić, Waldschmidt (Olesen, 66e), Kainz (Finkgräfe, 66e) – Selke (Adamyan, 52e). Entraîneur : Steffen Baumgart.