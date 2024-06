Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ AMS ST Forgeux vs Marignier SP

Un cadre digne d’un match de première division bolivienne, un synthétique digne d’un match de première division islandaise, et un joueur en collants, style Hamari Traoré. Coup franc pour le Marignier SP, excentré côté gauche. Le jeune s’élance, envoie une praline qui passe devant tout le monde, et rebondit devant le gardien.

2/ AC Milan vs Dijon FCO

Gros duel de Ligue des champions dans ce tournoi de fin de saison. Bien lancée en profondeur par une passe digne de Flo Balmont des grands jours, l’ailière dijonnaise crochète, recrochète, élimine la défenseuse centrale, et trompe la gardienne italienne. Du Ousmane Dembélé dans le texte, mais avec un but.

3/ FC Mouchard Arc-et-Senans vs Archelange Gred

Malgré la brume, le parking du FCMA est plein pour assister à la finale de la Coupe de l’amitié du Jura. Une banderole est même installée au bord de la main courante, où Archelange attaque. Touche côté droit, jouée comme un corner. Le ballon rebondit, rebondit, et arrive jusqu’à l’attaquant des Jaune et Bleu. Qui effectue une retournée acrobatique, direction la lucarne gauche. C’est splendide, et ça permet à son club de gagner la coupe. Mouchard Arc-et-Senans pourra se consoler : ses seniors joueront en D1 la saison prochaine.

4/ Montmirail SC vs SC Sezannais

On sent que l’entraîneur du Montmirail SC a insisté toute la saison sur les « principes de jeu », même sur ce terrain. Et le résultat en fin de saison fait plaisir aux yeux : récupération rapide, une-deux au milieu de terrain, recherche de l’intervalle côté gauche pour finir par un centre en retrait, à ras de terre. C’est parfait, c’est du football champagne. C’est normal, ça vient de la Marne.

5/ Choisy-au-Bac US vs Chaumont CS

Coupe de l’Oise en seniors. Gros pressing, à montrer à un club Red Bull ou à un fan de Jürgen Klopp, qui permet à son attaquant de récupérer le ballon. Ce dernier enchaîne par des passements de jambes, qui mettent à terre le défenseur. Puis une frappe pied gauche. Bim, 1-0 pour Chaumont, signé Jesus Mafouta. Son équipe gagnera aux tirs au but la Coupe de l’Oise.