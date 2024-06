L’hourra Luciano.

L’Espagne est prévenue. Après la victoire difficile face à l’Albanie (2-1) et à la veille du match contre l’Espagne, le sélectionneur italien Luciano Spalletti a tenu à dire que ce match était « l’un des plus importants de [s]a carrière. J’en ai déjà eu, et ce match est de ce niveau-là. À mon âge (65 ans), on sait qu’il y a des histoires à raconter. Il faut des histoires à raconter, et ce match peut déterminer une histoire », a expliqué l’ancien entraîneur napolitain.

Puis le sélectionneur s’est montré élogieux envers son adversaire ibérique : « L’Espagne est devenue l’école de foot espagnole parce qu’elle a toujours fait le même football. Elle a été reconnue parce qu’elle a eu le courage de maintenir dans le temps la même idée de foot, la même exigence et la même disponibilité de la part des joueurs. […] Ils ont tout, au niveau de la qualité individuelle et collective. […] C’est vrai qu’on a du chemin à faire pour jouer comme l’Espagne », a-t-il expliqué, avant de prévenir : « On y va bien habillés et prêts à se salir les vêtements si besoin. »

Espérons qu’ils ne joueront pas en blanc.

Pronostic Espagne Italie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro 2024